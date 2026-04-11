İki il arasında kar faka bastırdı! Tırlar yolda mahsur kaldı!
Nisan ayında aniden bastıran kar nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. İşte haberin detayları...
Nisan ayında aniden bastıran kar nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. İşte haberin detayları...
Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde yoğun kar nedeniyle tırlar yolda kaldı. Bazı tırların makas atması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bazı tırların kurtarıldığı bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde verilmeye başlandı.
Yolda kalan tır sürücüsü Yusuf Aslan, soğuk ve yağışlı havanın sürücüleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bahar diye bir şey yok, eskiden mart ayı pencereden baktırıyordu, şimdi nisan da baktırıyor." dedi.
Bu arada yoğun kar nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Kars'ta merkeze bağlı Akdere köyünde yolda kalan araçlar, vatandaşlarca traktör yardımıyla kurtarıldı. Kentte yağış etkisini sürdürüyor.
Meteroloji'nin uyarılarının ardından Nisan ayında yurdun doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı yapılan kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi’nde ulaşımı etkiledi. 2160 rakımlı geçit Sivas ve Erzincan gidişleri yönünde zaman zaman kapandı.
YOLDA KALDILAR Ağır tonajlı araçların makas attığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Refahiye ilçesinden kan bağışı organizasyonundan dönen Türk Kızılay Erzincan Kan bağışı ekibi yolda mahsur kaldı.
Karayolları 164’üncü Şube Şefliği ekipleri ulaşımın aksadığı yolu trafiğe açmak için çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, yolda makas atan ağır tonajlı araçları kaldırarak ulaşımı normale döndürmek için mücadele ediyor.
