Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

Mart ayının ikinci haftasına denk gelen bu kutlamaların ilkinde mezarlıklar ziyaret edilip temizlik yapılarak ölüler için dua ediliyor. Iğdır’da yaşayan Azerbaycan Türkleri aşamalar halinde kutladığı bu etkinlikte mezarlık ziyaretlerinin ardından baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramını karşılıyor. Vatandaşlar ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kuranı Kerim okuyarak dua ederken "Ölü Bayramı"nda mutluluk ve hüznü birlikte yaşıyor. Dünyada benzerine Meksika’da rastlanan iki gelenekte de ölülere özel toplumsal törenler, ritüeller yapılıyor. Her iki ölüm pratiğinde de önemli olan mezarlık ziyareti ve dualardır. Ölü Bayramı, baharın başlangıcında Nevruzdan önce yapılırken ölüler günü, ise sonbahar mevsiminde yapılır. Ölü bayramı çerçevesinde Iğdır'ın Melekli beldesinde düzenlenen mezarlık ziyaretinde yüzlerce insan da bir araya geldi. Mezarlığa gelen Selçuk Turan, ölüleri için dua okuduklarını, kuran okuduklarını söyledi. Turan konuşmasında “Bugün bizim burada ölülerimizin bayramıdır. Yani ölülerimizi ziyaret ediyoruz, Kur'an okuyoruz. İşte çocuklara bisküvi dağıtıyoruz, çocukları sevindiriyoruz. Bugün ölülerimiz için bayramdır. Her yıl bu zamanlarda geliriz Nevruz Bayramı'nda bir hafta, 10 gün önce geliriz. bu yıl da böyle oldu ayın 16'sına attılar bugüne denk geldi. Mezar başında Kur'an okuyoruz burada hocalarımız var. Ölülerimizin başında okuduğumuz kuranlar onların ruhlarına gidiyor inşallah onlar da cennete giderler” dedi.