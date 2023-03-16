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Yaşam
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Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

2023-03-16 16:25:05
Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

Dünya üzerinde bir benzeri yalnızca Meksika'da rastlanan 'Ölüler Bayramı' sebebiyle Iğdırlılar mezarlıklara akın etti.

#1
Foto - Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

Dünyada benzerine Meksika’da ölüler gününde rastlanılan ve Iğdır'da asırlardır yaşatılan Nevruz öncesi bir gelenek olarak günümüze kadar gelen "Ölüler Bayramı" çerçevesinde mezarlık ziyaretleri yapıldı.

#2
Foto - Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

İlkbaharın habercisi olarak bilinen Nevruz, asırlardır Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanıyor. İnsanlar arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını kuvvetlendiren bu gelenek Türkiye’de birçok yerinde de kutlanıyor. Nevruz geleneğinin önemli parçalarından biri olan ölü bayramı çerçevesinde kabir ziyaretleri yapılıyor.

#3
Foto - Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

Mart ayının ikinci haftasına denk gelen bu kutlamaların ilkinde mezarlıklar ziyaret edilip temizlik yapılarak ölüler için dua ediliyor. Iğdır’da yaşayan Azerbaycan Türkleri aşamalar halinde kutladığı bu etkinlikte mezarlık ziyaretlerinin ardından baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramını karşılıyor. Vatandaşlar ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kuranı Kerim okuyarak dua ederken "Ölü Bayramı"nda mutluluk ve hüznü birlikte yaşıyor. Dünyada benzerine Meksika’da rastlanan iki gelenekte de ölülere özel toplumsal törenler, ritüeller yapılıyor. Her iki ölüm pratiğinde de önemli olan mezarlık ziyareti ve dualardır. Ölü Bayramı, baharın başlangıcında Nevruzdan önce yapılırken ölüler günü, ise sonbahar mevsiminde yapılır. Ölü bayramı çerçevesinde Iğdır'ın Melekli beldesinde düzenlenen mezarlık ziyaretinde yüzlerce insan da bir araya geldi. Mezarlığa gelen Selçuk Turan, ölüleri için dua okuduklarını, kuran okuduklarını söyledi. Turan konuşmasında “Bugün bizim burada ölülerimizin bayramıdır. Yani ölülerimizi ziyaret ediyoruz, Kur'an okuyoruz. İşte çocuklara bisküvi dağıtıyoruz, çocukları sevindiriyoruz. Bugün ölülerimiz için bayramdır. Her yıl bu zamanlarda geliriz Nevruz Bayramı'nda bir hafta, 10 gün önce geliriz. bu yıl da böyle oldu ayın 16'sına attılar bugüne denk geldi. Mezar başında Kur'an okuyoruz burada hocalarımız var. Ölülerimizin başında okuduğumuz kuranlar onların ruhlarına gidiyor inşallah onlar da cennete giderler” dedi.

#4
Foto - Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

Her yıl bu durumun devam ettiğini belirten Sevim Turan, “Burası senede bir defa böyledir. Bizim ölü bayramımızdır. Mezar üstlerine çıkarak helva yaparak Kur'an okutarak onların bugün bayramıdır. Biz onlara gelip ziyaret ederek dua edip Kur'an okuruz. Onların bugün ziyaretini yaparız” dedi.

#5
Foto - Iğdırlılar mezarlıklara akın etti! Bu gelenek yalnızca Meksika ve Iğdır'da var

Kabrin başına gelerek yanında bulunan bir taş ile kabrin taşına vuran Ferhat Başaçek, “Bu taşı vurarak onlara haber veririz yani geldik seni ziyarete geldik diyoruz. Fatiha okur, Kur'an okur gideriz” dedi.

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