Kocaeli'ndeki görüntünün gizemi çözülemedi! İddialar korkunç!

Şikayetleri üzerine bölgeye ekiplerin geldiğini, ancak yeterli inceleme yapılmadığını ileri süren Güvenç, şöyle devam etti: "Ben ekipleri çağırıyorum, ekipler buraya geliyor ama ekiplerin bana söylediği, 'Dere kokuyor, derenin suyu normal, taş ocağından geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor' Geçiştirip gidiyorlar. Ben bu adaletsizliği anlamış değilim. İlle birinin ölmesi mi gerekiyor burada. Maalesef ekipler de bir şey yapmıyor. Geliyorlar, bakıyorlar, numune bile almıyorlar. Diyorum ki 'Numune alın, en azından bakın, suyun kaynağını bulun' 'Tamam, biz kaynağını inceleyeceğiz. Senin görevin bitti' diyorlar. Derenin rengi bozulmuş diyorum, 'Derenin renginde bir şey yok' diyorlar. 'Dere kokuyor' diyorum, 'Dere kokmuyor' diyorlar. Burada bizim zehirlenmemiz mi gerekiyor. Benim çocukluğumda su içilen dereden şu anda kimyasal zehir akıyor. Maalesef buna da bir çözüm bulunamıyor."