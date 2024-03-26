  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kale’den Türkiye’de ilk: T-One

İşte Türkiye’nin yeni avcısı! Görüntüler az önce geldi! Özellikleri dikkat çekti! Birileri çok fena kuduracak

Büyük facia! O şehirde kargo gemisi köprüyü yıktı, araçlar suya gömüldü! Görüntüler korkunç

İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

O medya kuruluşu satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Büyük müjde az önce geldi! O kişilere 5 bin 330 lira ödeme yapılacak

Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçen Suat Pamukçu’dan Türkiye’yi sarsacak uyarı! Gör bunu artık Fatih Erbakan

Kimsenin aklına bile gelmeyecek şehirde petrol gelişmesi! Herkes 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

Rasim Ozan’dan akılalmaz provokasyon! “31 Mart’ta seçim yok” deyip Kürtlere çağrı yaptı
Ekonomi
10
İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

2024-03-26 12:19:04
İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

İflas eden Türk tekstil markası satıldı. Markanın 3 gram altın fiyatına denk gelen 7 bin 500 liraya satılması olay oldu.

#1
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ekonomik krizin tüm dünyada etkili olmasına sebebiyet verdi.

#5
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

2021 yılında iflas eden Bursa'nın köklü firmalarından Fun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait marka hakkı açık artırmayla satıldı.

#6
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

1995 yılında faaliyetlerine başlayan Bursa’nın köklü tekstil firması için 2021 yılında iflas kararı verilmişti.

#7
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

Bursa İflas Dairesi iflas eden şirkete ait marka hakkının satılacağını duyurarak açık artırmaya koydu.

#8
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

7 bin 325 TL'den satışa sunulan marka için sadece bir teklif yapıldı. Fun Tekstil markası 7 bin 350 TL'ye satıldı.

#9
Foto - İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

NE OLMUŞTU? Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, "Davacı Sedat Karayazgan ve Fun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No:47327), (Vergi Kimlik No:3880097824)’nin mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle; Davacıların konkordato projesi tasdik talebinin reddine, davacı FUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:47327), (Vergi Kimlik No:3880097824) ‘nin borca batık olması nedeniyle 29/04/2021 tarih ve 14:55 itibariyle iflasına, kesin mühlete ilişkin tüm yasada ön görülen sonuçların kendiliğinden sonlandığının konkordato komiseri Neslihan Yılmaz’ın komiserlik görevinin sonlandığının, ve mahkememizce alınan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığının açıklanmasına, Kararın İİK.288 md’si uyarınca ilan olunur." açıklamasıyla iflası duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!
Gündem

Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!

Yeniden Refah'ın İBB Adayı Altınöz, partisinden istifa eden Suat Pamukçu hakkında skandal ifadelerde bulundu.
İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal villa İtirafı
Gündem

İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal villa İtirafı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Emirgan'da milyarlık villaları mal varlığında neden göstermediğini canlı..
26 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Mart 2024) sunuyoruz...

SGK güzel haberi duyurdu! 5 bin TL promosyon ödenecek
Ekonomi

SGK güzel haberi duyurdu! 5 bin TL promosyon ödenecek

SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
Üsküdar'da CHP vandalizmi! CHP'liler yaşlı adamla böyle dalga geçti!
Siyaset

Üsküdar'da CHP vandalizmi! CHP'liler yaşlı adamla böyle dalga geçti!

Üsküdar'da seçim çalışması yapan CHP'li gençler, "Laiklik elden gidiyor." sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır ile karşılaştı. Yaşlı adamın..
CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu
Siyaset

CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu

Miting alanlarında yaptığı gaflarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez belediye başkanı adayını yanlış tan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23