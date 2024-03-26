İflas eden Türk tekstil markası 3 gram altın fiyatına satıldı! Herkes tam anlamıyla şokta

NE OLMUŞTU? Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, "Davacı Sedat Karayazgan ve Fun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No:47327), (Vergi Kimlik No:3880097824)’nin mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle; Davacıların konkordato projesi tasdik talebinin reddine, davacı FUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:47327), (Vergi Kimlik No:3880097824) ‘nin borca batık olması nedeniyle 29/04/2021 tarih ve 14:55 itibariyle iflasına, kesin mühlete ilişkin tüm yasada ön görülen sonuçların kendiliğinden sonlandığının konkordato komiseri Neslihan Yılmaz’ın komiserlik görevinin sonlandığının, ve mahkememizce alınan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığının açıklanmasına, Kararın İİK.288 md’si uyarınca ilan olunur." açıklamasıyla iflası duyurmuştu.