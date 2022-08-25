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Medya
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İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

2022-08-25 15:14:48
İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Kaza sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolu Değirmenler mevkiine yakın bir bölgede meydana geldi.

#1
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak’tan Bodrum istikametine seyir halinde olan bir kamyon, yavanın yağışlı olmasından dolayı aracını kaydırıp karşı şeride geçince bu sırada Bodrum istikametinden Yalkavak istikametine seyir halinde olan İbrahim Tatlıses’in aracı ile çarpıştı.

#2
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrularak yoldan çıkıp uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı.

#3
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses’in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.

#4
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü

#5
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

#6
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

#7
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

#8
Foto - İbrahim Tatlıses’i yanmaktan bakın kim kurtardı

Hastanede açıklama yapan İbrahim Tatlıses "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" dedi.

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