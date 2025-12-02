İBB’nin casusluk soruşturmasının seyri değişiyor! Milyonluk rant, casusluk ve şüpheli ölüm üçgeni: 3 bini aşkın şifreli e-posta tespit edildi

  • İSTANBUL
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eski İBB başkanı İmamoğlu'nu mercek altına alan casusluk soruşturması, kayıp bir delilin bulunmasıyla yeni bir safhaya geçti. İmamoğlu için 2019 seçimlerinde çalışan ve casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği, yalısının havuzunda şüpheli şekilde ölen Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu. Cihazdan, yabancı servislerle bağlantıyı gösteren 3 bini aşkın şifreli e-posta, gizli not ve veri akışı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, adeta bir istihbarat filmini aratmayacak boyutlara ulaştı. Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve İmamoğlu ekibinde yer alan Hüseyin Gün'ün tutuklanmasıyla başlayan süreç, şimdi de 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın kayıp telefonunun bulunmasıyla derinleşti. Telefonda ortaya çıkan binlerce kriptolu mesaj, soruşturmayı doğrudan İmamoğlu'nun 2019 seçimlerindeki faaliyetlerine ve şüpheli bir ölüme bağlıyor.

Soruşturma dosyasında yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın cep telefonunda bulunan binlerce şifreli e-posta, dosya ve mesaj inceleniyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Hüseyin Gün ile ilgili ilk ihbar, Seher Alaçam'ın öz oğlu tarafından "farklı ülkeler lehine ajanlık yaptığı, görüşmelerini gizlemek için kriptolu telefonlar kullandığı ve ülkelerin iç karışıklıklarını gizlice finanse ettiğine" dair beyanıyla başlatılmıştı. Gün'ün, FETÖ/PDY ve PKK/KCK bağlantılı hatlarla irtibat kayıtları ve çok sayıda yabancı konsolosluk görevlisiyle iletişimde olduğu tespit edildiği belirtilmişti. Gün'ün hesaplarında yüklü para trafiği olduğu, kaynağı belli olmayan 85 milyon TL nakit paranın çekildiği ve bu tutarın kullanımına dair hiçbir resmi kayıt bulunmadığı tespit edilmişti.

SİYASİ CASUSLUK FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğü de belirlenen Gün'ün telefon rehberinde MI6, GCHQ, Savunma İstihbaratı ve ABD ile İsrail'in çeşitli istihbarat birimlerinde görev yapmış çok sayıda üst düzey isme ait GSM numaraları tespit edilmişti. Gün, "yabancı istihbarat yapılanmalarıyla irtibatlı olarak bilgi temin etme, kriptolu haberleşme kullanma, seçimle siyasi süreçleri manipüle etme ve çokuluslu yapılar adına casusluk faaliyetinde bulunma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

2019'daki seçimlerin ardından Hüseyin Gün ile birlikte İmamoğlu'nu ziyaret eden Seher Alaçam, yaşadığı yalının havuzunda yüzüstü şekilde boğularak ölmüştü. Alaçam'a ait cep telefonu ise bulunamamıştı. Yapılan soruşturma kapsamında telefon bulundu. Cihazdan adeta bir istihbarat arşivi ortaya çıktı. 3 binden fazla şifreli e-posta, ek dosyalar, silinmiş yazışmaların geri getirilen kayıtları, bulut klasörlerinde gizli veri akışları olduğu belirlendi.

Yabancı servislerle bağlantıyı gösteren notlar ile "Wickr" ve benzeri kriptolu haberleşme uygulamalarına ait kullanıcı adlarının da yer aldığı tespit edildi.

CASUSLUK SORUŞTURMASININ EN KRİTİK DELİLİ Başsavcılık kaynakları, Alaçam'ın telefonundaki binlerçe şifreli mesajın deşifre edilmesiyle birlikte casusluk soruşturmasının seyrinin tamamen değişebileceğini belirtiyor. Hüseyin Gün'ün faaliyetleriyle Alaçam'ın ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığı da yeniden araştırılıyor. Alaçam'ın ölümünün ardından yalının güvenlik kameralarının bir bölümünün çalışmadığı, telefonunun ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Ele geçirilen telefondaki bilgilerin, hem şüpheli ölümün arka planını yeniden aydınlatabilecek hem de casusluk faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serecek nitelikte olduğu kaydedildi. İstihbarat kaynakları, telefondaki bilgilerin soruşturmanın en kritik delili olabileceğini belirtiyor.

2019 SEÇİMLERİNİ MANİPÜLE ETTİLER Yabancı istihbarat servisleriyle dirsek temasında bulunan Hüseyin Gün'ün, başında eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın olduğu ekibiyle birlikte 2019 seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu lehine çalıştıkları saptanmıştı.

İBB'ye ait mail içerikleri ve verilerin, bu isimlere İmamoğlu'nun talimatıyla açıldığı ve yabancı istihbarat servisleri tarafından ele geçirilmesine sebebiyet verildiği ortaya çıkmıştı.

2019 seçimlerinin Ekrem İmamoğlu lehine manipüle edilmesi için Aaron Barr tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımları ve özel mesajlarına da ulaşıldığı belirlenmişti.

Uzun süredir kayıp olan cihazdan çıkan veriler, soruşturmanın yönünü tamamen değiştirecek nitelikte. Telefonda yapılan incelemelerde; 3 binden fazla şifreli e-posta, ek dosyalar, silinmiş yazışmaların geri getirilen kayıtları ve bulut klasörlerinde gizlenmiş veri akışları olduğu tespit edildi.

Yorumlar

Dayi

Papaz müslümanlar hayatınız yalan.
