İBB’nin casusluk soruşturmasının seyri değişiyor! Milyonluk rant, casusluk ve şüpheli ölüm üçgeni: 3 bini aşkın şifreli e-posta tespit edildi

Milyonluk rant, casusluk ve şüpheli ölüm üçgeni: 3 bini aşkın şifreli e-posta tespit edildi
Eski İBB başkanı İmamoğlu'nu mercek altına alan casusluk soruşturması, kayıp bir delilin bulunmasıyla yeni bir safhaya geçti. İmamoğlu için 2019 seçimlerinde çalışan ve casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği, yalısının havuzunda şüpheli şekilde ölen Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu. Cihazdan, yabancı servislerle bağlantıyı gösteren 3 bini aşkın şifreli e-posta, gizli not ve veri akışı tespit edildi.