2023-08-27 08:58:49 İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un köpeği, belediye çalışanını yaraladı! Şikayetçi olan işçi, işten kovuldu
İBB iştiraki Ağaç A.Ş'de temizlik personeli olarak 2021 yılında işbaşı yapan Hacer Demirlendi, görevlendirmeyle İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un makam olarak kullandığı Miniatürk'te park temizliğine verildi. Parkı temizlediği esnada Ongun'a ait olduğu öne sürülen Thor isimli köpeğin saldırısına uğradı. Elinden yaralanan Demirlendi, şeflerinin işten çıkartma tehditleriyle sessiz kaldı. Ancak 1 Ağustos'ta tekrar köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz kadın, bacağından defalarca ısırıldı. Yerde sürüklendi. Kendisine sahip çıkılacağı yönünde vaatte bulunulmasına rağmen herhangi bir şey yapılmadı. Kadın şikayetçi olunca işten çıkartıldı.