İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un köpeği, belediye çalışanını yaraladı! Şikayetçi olan işçi, işten kovuldu

O arkadaş da zaten emniyette ifadesini vermiş. İş konusuna gelince yani ben niye benim köpeğim ısırdı, o da şikayetçi oldu da onu işten atayım. Çocuk değilim ki. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'la da görüştüm evet 2 gün önce işten çıkartmış. Ondan da sen sorunca haberim oldu. Bu olay ise 1 ay önce oldu. konunun esasen ne benimle ne de köpeğin ısırmasıyla alakası yoktu. Ali Beye 'ben ikram personeli olmak istiyorum. Sahada çalışmak istemiyorum' demiş. Hatta Çorum Sungurlu Belediye Başkanı rica etmiş, görüşmesini. Ali Bey demiş ki 'bizim şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sahada çalışmanı istiyoruz.' Sahada çalışmayı kabul etmeyince o zaman çık işten demiş ve ayrılışını vermişler. Yani kadının işten ayrılmasının benimle bir alakası yok. İşten çıkışı olmuş ama konunun köpek ısırdı da şikayetçi oldu. Murat Ongun da işten kovdu gibi böyle bir şey yok" dedi.