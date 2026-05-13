  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamann'dan şaşırtan çıkış geldi: Galatasaray, Bayern'i ağlattı Taraftarlar çılgına dönecek! Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor Çocuklarda gizli şeker tehlikesine dikkat! Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak! Dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın 2'nci büyük fuarı Paintistanbul'da bir araya geliyor Tüm gelişim süreçlerinde... Uykudan önce masal, ömür boyu sağlıklı gelişim Bomba liste: İşte Aziz Yıldırım'ın Nene'nin yerine transfer edeceği isim! İkna turları başlıyor Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye faydan olur mu? İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı Görüşmeler başladı... Mahmut Uslu ortaya çıktı: Aziz Yıldırım sadece Fenerbahçe için... Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

Türkiye, 2026 yazında El Nino fenomeninin etkisiyle mevsim normallerinin çok üzerinde, bunaltıcı bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

#1
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

Haziran ayından itibaren hissedilmeye başlanacak olan ve Temmuz ile Ağustos aylarında zirve yapması beklenen bu durum, uzmanlar tarafından "Süper El Nino" olarak adlandırılıyor.

#2
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye, bu yaz da özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında etkili olması beklenen sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalacak. Doğudan batıya yurdun birçok noktasında hissedilmesi öngörülen bunaltıcı havanın, günlük yaşamı zorlaştırması bekleniyor.

#3
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

2026 yazına dair merak edilen başlıklardan bazıları ise şöyle: Barajlar kritik seviyelerin altına düşer mi? Orman yangını riski var mı? Vatandaşlar nelere dikkat etmeli? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen yanıtladı;

#4
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

SÜPER ‘EL NİNO’ GELİYOR! Bu yıl meteorolojik açıdan durum biraz farklı. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada alışılmışın dışında meteorolojik olaylar bekliyoruz. Bu durumun temel nedeni ise Doğu Pasifik’te gerçekleşen El Nino doğa olayıdır.

#5
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

- El Nino nedir? Doğu Pasifik’teki deniz yüzey sıcaklığının artmasına El Nino, azalmasına ise La Nina diyoruz. Geçen yıl ve ondan önceki yıl La Nina etkisindeydik; ancak o dönem sona erdi ve şu an hava olayları nötr seyrediyor. Haziran ayı itibarıyla etkisini yavaş yavaş artıran El Nino’nun, Temmuz ve Ağustos aylarında deniz suyu sıcaklığını 1,5-2 derece civarında artıracağı tahmin ediliyor.

#6
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

-1,5-2 derece ne ifade ediyor? ''Aslında çok şey demek. O bölgedeki deniz yüzeyi suyunun sıcak olması demek üzerindeki havayı da ısıtarak dünyanın çeşitli bölgelerine giden meteorolojik sistemlerin frekanslarını değiştirebilir.''

#7
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

SICAKLIK REKORLARI KAPIDA Süper El Nino ile birlikte doğal afetler ve sıcaklıklar artacak. Temmuz ayından itibaren aşırı sıcak hava dalgaları bekleniyor. Geçen yıl da benzer dalgalar yaşanmıştı; ancak 2026 yazında, özellikle Temmuz ayından sonra Eylül’e kadar olan süreçte bu dalgalar çok daha sert, sık ve yoğun yaşanacak. Örneğin; geçen yıl İstanbul’da sıcaklıklar 36 dereceyi gördüyse, bu yıl kentin maksimum gündüz sıcaklığı 40 dereceyi aşabilir.

#8
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

-Tarihin en güçlü "Süper El Nino"su olabilir mi? Deniz yüzeyinin ısınması, üzerindeki havayı da ısıtarak küresel meteorolojik sistemlerin yollarını ve frekanslarını değiştiriyor. Dünya genelindeki tahminlere göre, ortalama sıcaklık artışı 0,97 derece olarak öngörülse de Amerikalı modellemeciler bu artışın 4 dereceye kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. 4 derecelik bir artış, El Nino tarihinde yani son 100-200 senede hiç görülmemiş bir durumdur. 1997 yılında yaşanan o meşhur kuvvetli El Nino'da bile artış 2,2 dereceyi geçmemişti. Şu an beklediğimiz duruma "Süper El Nino" diyoruz. 1997’dekinden bile daha güçlü olması beklenen bu fenomen, dünya genelindeki meteorolojik afetlerin hem sayısını hem de şiddetini artıracak.

#9
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

AVRUPA ÜLKELERİ DE RİSK ALTINDA Bu sıcaklık artışları sadece Türkiye’yi değil; İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeleri kapsayan Akdeniz Çanağı'nı ve Muson yağışlarının etkili olduğu bölgeleri de sarsacak. Bu nedenle Süper El Nino konusunda küresel çapta dikkatli olunması gerekiyor. BARAJLARI NELER BEKLİYOR? Doğal afetlerin artması demek, taşkınların ve ani gök gürültülü sağanakların artması demektir. Ancak bu ani yağışlar barajlarımızı dolduracağı anlamına gelmiyor; çünkü bu kadar şiddetli yağışlar toprağa süzülmek yerine yüzeysel akışla akıp gidiyor. -‘‘Baraj doluluk oranlarına güvenilmemeli’’ Ayrıca aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki buharlaşma kaybı da artacak. Yaz aylarında civarında olan buharlaşma oranının bu sene 0'lara çıkması bekleniyor. Barajdaki suyun neredeyse üçte birinin havaya karışması ciddi bir risk. İstanbul'da r, İzmir'de ` ve Bursa’daki doluluk oranlarına güvenmemek lazım; su toplama kapasitesi bu dengesizlikler nedeniyle zayıflayabilir.

#10
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

SAĞLIK VE ÖLÜM RİSKİ Sıcak hava dalgaları ciddi bir sağlık problemidir. Dünya genelinde bu dalgalara bağlı beyin kanaması ve kalp spazmı vakaları ile ölüm sayıları artış gösteriyor. Türkiye’de bu ölümler genellikle "çoklu organ yetmezliği" olarak kaydedilse de Avrupa'da "aşırı sıcaklığa bağlı ölüm" kayıtları tutuluyor. Sıcak hava dalgası hafife alınmayacak bir doğal afettir.

#11
Foto - Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

‘‘ORMAN YANGINI RİSKİ DAHA FAZLA’’ Bu yıl orman yangını riski çok daha fazla artacak. Özellikle Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Marmara’nın güney kesimlerinde Temmuz ayından itibaren aşırı sıcaklar kendisini hissettirecek. Süper El Nino'nun sonbaharda şiddetini iyice artırarak önümüzdeki kış boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte bir yandan su baskınları yaşanırken diğer yandan barajları dolduracak sürekli yağışları görmek zorlaşacak. Başta orman yangınları olmak üzere, tüm bu afetlere karşı şimdiden ciddi tedbirler alınması hayati önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi
Spor

"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türk fırtınası esti. K44 erkekler 63 kiloda ay-yıldızlı bayr..
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

İsrail için çalışan hainleri paketlediler
Dünya

İsrail için çalışan hainleri paketlediler

İran'da kandan beslenen terör devleri İsrail ile bağlantılı silah kaçakçılığı şebekeleri çökertildi.
Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisinin sahneye çıkması salonda protestoya yol açtı. Seyirciler “soykırı..
Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması
Dünya

Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili yayınları nedeniyle bazı Amerikan medya kuruluşlarını sert sözlerle hedef aldı. Trump, İran’ın aske..
Özgür ve Veli şikayetçi oldu: Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma!
Gündem

Özgür ve Veli şikayetçi oldu: Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden ipliklerini pazara çıkaran Tamar Tanrıyar hakkında,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23