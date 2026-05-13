Türkiye kavrulacak: Süper El Nino dehşeti kapıda, sıcaklık rekorları altüst olacak!

AVRUPA ÜLKELERİ DE RİSK ALTINDA Bu sıcaklık artışları sadece Türkiye’yi değil; İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeleri kapsayan Akdeniz Çanağı'nı ve Muson yağışlarının etkili olduğu bölgeleri de sarsacak. Bu nedenle Süper El Nino konusunda küresel çapta dikkatli olunması gerekiyor. BARAJLARI NELER BEKLİYOR? Doğal afetlerin artması demek, taşkınların ve ani gök gürültülü sağanakların artması demektir. Ancak bu ani yağışlar barajlarımızı dolduracağı anlamına gelmiyor; çünkü bu kadar şiddetli yağışlar toprağa süzülmek yerine yüzeysel akışla akıp gidiyor. -‘‘Baraj doluluk oranlarına güvenilmemeli’’ Ayrıca aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki buharlaşma kaybı da artacak. Yaz aylarında civarında olan buharlaşma oranının bu sene 0'lara çıkması bekleniyor. Barajdaki suyun neredeyse üçte birinin havaya karışması ciddi bir risk. İstanbul'da r, İzmir'de ` ve Bursa’daki doluluk oranlarına güvenmemek lazım; su toplama kapasitesi bu dengesizlikler nedeniyle zayıflayabilir.