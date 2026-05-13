Bomba liste: İşte Aziz Yıldırım'ın Nene'nin yerine transfer edeceği isim! İkna turları başlıyor
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım transfer harekatına başladı...
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübün geçtiğimiz ay düzenlediği yüksek divan kurulu toplantısında Nene transferini eleştirmişti. Aziz Yıldırım'ın Nene'nin bölgesi olan sağ kanada transfer edeceği ismi bulduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına hız verdi. Nisan ayının ortasındaki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında kürsüden Nene transferini eleştiren Yıldırım'ın gündemine aldığı sağ kanat oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Aziz Yıldırım'ın, Nene'nin görev aldığı sağ kanat bölgesi için Edon Zhegrova'yı düşündüğü Milliyet'te yer aldı. Yıldırım'ın önce 27 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusunu ikna edip daha sonra Juventus'la temaslara başlayacağı ifade edildi.
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'e de tekrar Fenerbahçe forması giydirmek istediği aktarıldı.
Eski başkanın bu isimler dahil toplam 6 yüksek profilli takviye yapmayı planladığı ve hedef bölgelerinin kaleci, 2 stoper, sağ bek ve orta saha olduğu haber detayında yer aldı.
