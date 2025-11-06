  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

Hyundai, elektrikli SUV ailesinin amiral gemisi IONIQ 9’u Türkiye’de satışa sundu. Üç sıralı elektrikli SUV; Progressive (4x2) ve Calligraphy (4x4) olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor. 110 kWh batarya kapasitesiyle 620 kilometreye kadar menzil sunan model, 350 kW ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 24 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

#1
Foto - Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

Hyundai’nin elektrikli mobilitedeki en iddialı hamlesi olan IONIQ 9, Türkiye’de satışa çıktı. Markanın Elektrikli Ailesi’nin yeni amiral gemisi olarak konumlanan model, E segmentinin en geniş hacimli SUV’u olma özelliğini taşıyor. Türkiye’ye iki farklı motor seçeneğiyle gelen IONIQ 9’un Progressive donanımlı 4x2 (RWD) versiyonu 110 kWh (net 107 kWh) batarya kapasitesine ve 160 kW (213 hp) güce sahip. Calligraphy donanımlı 4x4 (AWD) versiyonu ise çift motor kombinasyonuyla 226 kW (313 hp) güç üretiyor.

#2
Foto - Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

Yedi koltuklu Progressive ve altı koltuklu Calligraphy versiyonlarıyla satışa sunulan IONIQ 9’un Türkiye fiyatı 5 milyon 199 bin TL’den başlıyor, üst donanım 6 milyon 240 bin TL olarak açıklanıyor. 350 kW DC ultra hızlı şarj özelliğiyle bataryasını ’dan ?’e 24 dakikada doldurabilen model, uzun menzili ve lüks detaylarıyla elektrikli SUV segmentinde yeni bir dönemi temsil ediyor. Kasım 2024’te ilk kez tanıtılan Hyundai IONIQ 9, 2025 yılının en çok merak edilen elektrikli SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünya çapında ödüller kazanan IONIQ 5 ve IONIQ 6’nın başarısını temel alan yeni IONIQ 9, Hyundai’nin 2030 yılına kadar 21 farklı elektrikli modeli pazara sunma hedefinin önemli bir adımını oluşturuyor.

#3
Foto - Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

IONIQ 9, cesur ve işlevsel bir tasarıma sahip. Premium kaliteye sahip geniş kabini, ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Modelin lounge benzeri iç mekânı; yumuşak tonlar, eliptik formlar ve panoramik cam tavan sayesinde doğal ışıkla birleşerek “evden uzakta bir ev” hissi sunuyor. Tamamen düz zemin yapısı, altı veya yedi kişilik oturma düzenine olanak tanıyor. Ön ve ikinci sıradaki Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar, koltuk pozisyonu, koltuk sırtlığı açısı, bacak desteği açısı ve koltuk minderinin yüksekliğini dinlenme için en uygun konum ve açılara ayarlayarak ekstra konfor sağlıyor. Sürücü için özel olarak geliştirilen masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuk, uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltmak üzere tasarlandı. IONIQ 9 Calligraphy paketinde bulunan kaydırılabilir Universal Island 2.0 konsolu, kabin içi erişimi yeniden tanımlıyor. Konsol, 190 mm ileri-geri hareket edebiliyor ve hem ön hem arka taraftan açılan kol dayama alanlarıyla kolay erişim sunuyor. Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor; bu alan dört golf çantası ve dört Boston çantasını sığdıracak kadar geniş. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.

#4
Foto - Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

IONIQ 9, Hyundai’nin yenilikçi E-GMP platformu üzerinde geliştirildi. Yeni nesil güç elektroniği sistemi, gelişmiş iki aşamalı invertör yapısı ve optimize edilmiş dişli oranlarıyla hem verimlilik hem de arazi kabiliyeti sağlıyor. Modelin tabanına yerleştirilen NMC lityum iyon batarya, 110,3 kWh batarya kapasitesine sahip. Progressive versiyonu, 160 kW arka motoruyla 620 km birleşik menzil sunuyor. Calligraphy versiyonunda ise çift motor kombine olarak 226,1 kW güç sağlayıp, 600 km birleşik menzil sunuyor. Aerodinamik verimlilik, gövde altındaki hava akışının dengelenmesi ve lastik sürtünmesinin azaltılmasıyla artırıldı. Yeni çift yönlü aktif hava kapakçıkları (AAF), soğutma ihtiyacı olmadığında hava akışını kapatarak sürtünme katsayısını sadece 0,259 Cd seviyesine düşürüyor. Bu sistem, düz hareket ve dönüş kombinasyonuyla çalışan yenilikçi bir mekanizmaya sahip; hem aerodinamik performansı hem de dış görünümü iyileştiriyor. Diğer aerodinamik yenilikler arasında 3D şekilli alt koruma, aerodinamik jant tasarımı ve gizli anten yer alıyor. IONIQ 9, 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle ’dan ?’e yalnızca 24 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ve 400V/800V çoklu şarj desteği ile kullanıcıya maksimum esneklik sağlanıyor.

#5
Foto - Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

IONIQ 9’un yürüyen aksamı, elektrikli SUV’lara özel olarak geliştirilen MacPherson çok bağlantılı süspansiyon sistemine sahip. Otomatik yükseklik ve sertlik ayarlı amortisörler ve kendini dengeleyen sönümleme sistemi, hem yüksek sürüş konforu hem de kararlı yol tutuş sunuyor. Şasi Kontrol Modülü (CDCU), dinamik tork dağıtımı ve yanal rüzgar denge kontrolü gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırıyor. Arazi Modu sistemi ile kar, çamur veya toprak zeminlerde optimum çekiş sağlanıyor. Kabin içi sessizlik, çift lamine akustik camlar, gürültü azaltma özellikli lastikler ve ANC-R aktif yol sesi engelleme teknolojisi ile sağlanıyor. Premium BOSE 14 hoparlörlü ses sistemi, 5.1 surround özelliğiyle konser salonu benzeri bir deneyim sunuyor.

#6
Foto - Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

IONIQ 9’un yürüyen aksamı, elektrikli SUV’lara özel olarak geliştirilen MacPherson çok bağlantılı süspansiyon sistemine sahip. Otomatik yükseklik ve sertlik ayarlı amortisörler ve kendini dengeleyen sönümleme sistemi, hem yüksek sürüş konforu hem de kararlı yol tutuş sunuyor. Şasi Kontrol Modülü (CDCU), dinamik tork dağıtımı ve yanal rüzgar denge kontrolü gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırıyor. Arazi Modu sistemi ile kar, çamur veya toprak zeminlerde optimum çekiş sağlanıyor. Kabin içi sessizlik, çift lamine akustik camlar, gürültü azaltma özellikli lastikler ve ANC-R aktif yol sesi engelleme teknolojisi ile sağlanıyor. Premium BOSE 14 hoparlörlü ses sistemi, 5.1 surround özelliğiyle konser salonu benzeri bir deneyim sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi
Dünya

Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi

New York City'nin 111. belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, Şii kimliği ve sapkınlar topluluğu Lgbt'ye verdiği açık destek ile şehrin si..
Türkiye'nin lojistik devi artık Fransızların: Ünlü dev köklü lojistik firması duyurdu!
Aktüel

Türkiye'nin lojistik devi artık Fransızların: Ünlü dev köklü lojistik firması duyurdu!

Küresel lojistik devi CEVA Logistics, Türkiye’nin önde gelen taşımacılık ve ünlü dev firması tedarik zinciri firmalarından Borusan Lojistik’..
Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı
Aktüel

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı

Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte sigara içtiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede t..
Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!
Gündem

Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Altay tankı hakkında yaptığı açıklamaların sosyal medyada kesilip montajlanmasına sert tepki gösterdi. Beyaz TV’..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!
Gündem

"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!

Yunanistan merkezli savunma sitesi OnAlert’in haberinde görüş ötesi (BVR) taarruz kapasitesine sahip Gökdoğan’ın, özellikle “ateşle ve unut..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23