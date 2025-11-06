Hyundai IONIQ 9 Türkiye’de satışta! Elektrikli SUV ailesinin yeni amiral gemisi

IONIQ 9, cesur ve işlevsel bir tasarıma sahip. Premium kaliteye sahip geniş kabini, ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Modelin lounge benzeri iç mekânı; yumuşak tonlar, eliptik formlar ve panoramik cam tavan sayesinde doğal ışıkla birleşerek “evden uzakta bir ev” hissi sunuyor. Tamamen düz zemin yapısı, altı veya yedi kişilik oturma düzenine olanak tanıyor. Ön ve ikinci sıradaki Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar, koltuk pozisyonu, koltuk sırtlığı açısı, bacak desteği açısı ve koltuk minderinin yüksekliğini dinlenme için en uygun konum ve açılara ayarlayarak ekstra konfor sağlıyor. Sürücü için özel olarak geliştirilen masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuk, uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltmak üzere tasarlandı. IONIQ 9 Calligraphy paketinde bulunan kaydırılabilir Universal Island 2.0 konsolu, kabin içi erişimi yeniden tanımlıyor. Konsol, 190 mm ileri-geri hareket edebiliyor ve hem ön hem arka taraftan açılan kol dayama alanlarıyla kolay erişim sunuyor. Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor; bu alan dört golf çantası ve dört Boston çantasını sığdıracak kadar geniş. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.