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Yaşam
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Huzurun adresi: Menzelet Barajı

2023-07-12 22:11:50
Huzurun adresi: Menzelet Barajı

Kahramanmaraş'ta bulunan Menzelet Barajı'nın doğal güzelliği herkesi kendisine hayran bırakıyor.

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Foto - Huzurun adresi: Menzelet Barajı

Kahramanmaraş'ta doğal güzellikleri ile cezbeden menzelet barajı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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Foto - Huzurun adresi: Menzelet Barajı

Onikişubat ilçesinde bulunan manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Baraj Gölü doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sıcak havalarda serinlemek ve doğa fotoğrafı çekmek isteyenler de baraj gölünü tercih ediyor.

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Foto - Huzurun adresi: Menzelet Barajı

Depremden sonra zaman zaman insanların stres atmaya geldiği baraj gölü, görsel güzelliği ile de cezbediyor.

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Foto - Huzurun adresi: Menzelet Barajı

Menzelet barajının doğal güzellikleri ile muhteşem görüntüler oluşturduğunu belirten Fatih Erben," Menzelet barajı su ve enerji kaynağı olarak önemli bir hazine. Manzarası ve doğasıyla harika bir yer. Tertemiz havasıyla vatandaşların ve doğa severlerin ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçılar içinde kaçınılmaz bir yer" dedi.

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