Huzurun adresi: Menzelet Barajı

Menzelet barajının doğal güzellikleri ile muhteşem görüntüler oluşturduğunu belirten Fatih Erben," Menzelet barajı su ve enerji kaynağı olarak önemli bir hazine. Manzarası ve doğasıyla harika bir yer. Tertemiz havasıyla vatandaşların ve doğa severlerin ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçılar içinde kaçınılmaz bir yer" dedi.