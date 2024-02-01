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Yaşam
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Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

2024-02-01 17:25:40
Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

20 yaşındaki genç, hayalini kurduğu aracı, hurdadan aldığı malzemelerle kendi eliyle yaptı.

#1
Foto - Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayanlı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Emre Güven, azim ve özveriyle 2 yıl süren emeğinin ürünü olarak hayalini gerçekleştirdi. Güven, hurda malzemelerden el yapımı arabasıyla köyünde ve çevresinde büyük bir ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayanlı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Emre Güven'in tamamen el emeğiyle yaptığı araç, 5 ileri, geri vites sistemi ve 50 kilometre hızıyla dikkat çekiyor. Genç kaşif, köy halkının ve çevredeki meraklı vatandaşların hayranlıkla izlediği aracını, 20 bin TL'lik bir harcama ile tamamladı.

#3
Foto - Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

Motoru dışındaki tüm mekanik aksamları demirden kendi elleriyle üreten Güven, özellikle dik ve karlı rampalarda gösterdiği performansla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

#4
Foto - Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

Emre Güven, aracını geliştirmeye devam ederken bölge halkına çağrıda bulunarak, "Destek verilirse arazi koşulları için daha uygun ve çiftçilerin işlerini rahatlıkla yapabileceği bir araç tasarlayabilirim" dedi.

#5
Foto - Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

İki ayrı vites koluna sahip olan aracıyla çiftçilik işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen genç kaşif, ATV motosikletten söktüğü motoru aracına başarıyla entegre etti. Ayrıca, disk fren sistemine sahip olan aracın frenleri de güçlü ve etkili olarak dikkat çekiyor.

#6
Foto - Hurdaları topladı, hayalini böyle gerçekleştirdi!

Bölge halkı, Emre Güven'in azmi ve yeteneğini takdir ederken genç kaşifin el yapımı arabasıyla köy ve çevresindeki işlerini rahatlıkla sürdüğünü görmekten memnuniyet duyuyor. Tortum Şelalesi'nin hemen yanı başında yaşayan Emre, toplamda 20 bin TL harcadığı aracını büyük bir özenle koruyarak gelecekteki projelerine odaklanıyor.

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