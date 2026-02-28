ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Fujian, dünyanın en büyük nükleer olmayan uçak gemisi olarak tanımlanıyor. ABD’nin Nimitz class ve Ford sınıfı gemileri nükleer tahrik sistemine sahipken, Fujian konvansiyonel güçle çalışıyor. Bu durum, menzil ve sürekli operasyon kabiliyeti açısından potansiyel bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Buna karşın Çin’in tercihi, bakım kolaylığı ve maliyet kontrolü açısından bilinçli bir strateji olabilir.