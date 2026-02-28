  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski aker casusluktan tutuklandı! ABD'nin gizli bilgileri tehlikede ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu? BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze ilanı! Resmen duyuruldu Pakistan-Afganistan savaşı devam ediyor! 297 Taliban üyesi hayatını kaybetti Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor WhatsApp işi paraya döktü! Reklam ve tanıtım içerikleri geldi Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu Yeni bir güvenlik açığı tespit edildi! Wi-Fi ağlarını tehdit ediyor
Dünya
11
Yeniakit Publisher
ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Çin’in en yeni uçak gemisi Fujian hizmete girdi. Elektromanyetik fırlatma sistemiyle dikkat çeken geminin güverte tasarımının, sorti üretim kapasitesine engel teşkil ettiği belirtiliyor.

#1
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Kasım ayında resmen hizmete giren Fujian, Çin donanmasının bugüne kadarki en iddialı platformu olarak görülüyor. 80 bin tonluk deplasmana sahip gemi, Çin’in ilk elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS) ile donatılmış uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Çin medyasına göre geminin 280 bin beygir gücündeki itiş sistemi, ABD’nin Nimitz sınıfı gemileriyle kıyaslanabilir performans sunuyor. Günlük 300’e kadar uçak fırlatma kapasitesi iddiası ise, Pekin’in mavi su donanması hedeflerinde yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

#3
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Fujian, ABD’nin USS Gerald R. Ford dışında elektromanyetik fırlatma sistemine sahip nadir uçak gemilerinden biri. Bu sistem, geleneksel buhar mancınıklarına kıyasla daha ağır ve tam yüklü uçakların kalkışına imkân tanıyor.

#4
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Geminin güvertesinde J-35 ve J-15 savaş uçakları ile KJ-600 erken uyarı uçağı ve Z-20F helikopterlerinin konuşlandırıldığı görülüyor. Bu kombinasyon, Çin’in deniz hava gücünü çok katmanlı bir yapıya taşımayı hedeflediğini gösteriyor.

#5
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Ancak bazı Batılı analizler, Fujian’ın potansiyel “Aşil topuğu”nun güverte geometrisi olabileceğini öne sürüyor. Uçak gemilerinde muharebe etkinliğinin en kritik göstergesi sortie üretim hızıdır; yani uçakların ne kadar hızlı fırlatılıp geri alınabildiği.

#6
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Eski ABD subaylarına göre Fujian’ın mancınık konumlandırması, iniş hattına yakın yerleşim nedeniyle operasyonel darboğaz yaratabilir. İniş yapan uçakların mancınıkların üzerinden geçmesi, fırlatma operasyonlarını geçici olarak durdurabilir. Bu durum, yoğun çatışma senaryolarında geminin etkinliğini azaltabilir.

#7
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster, Fujian’ın operasyonel kapasitesinin Nimitz sınıfının yaklaşık yüzde 60’ı seviyesinde olabileceğini iddia etti. Emekli Yarbay Keith Stewart ise uçak gemisi operasyonlarının karmaşıklığına dikkat çekerek, kötü hava koşullarında iniş-kalkışın asıl sınav olduğunu vurguladı.

#8
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Fujian, dünyanın en büyük nükleer olmayan uçak gemisi olarak tanımlanıyor. ABD’nin Nimitz class ve Ford sınıfı gemileri nükleer tahrik sistemine sahipken, Fujian konvansiyonel güçle çalışıyor. Bu durum, menzil ve sürekli operasyon kabiliyeti açısından potansiyel bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Buna karşın Çin’in tercihi, bakım kolaylığı ve maliyet kontrolü açısından bilinçli bir strateji olabilir.

#9
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

ABD’de de mancınık sistemleri üzerine tartışmalar sürüyor. Eski Başkan Donald Trump, yeni uçak gemilerinde buhar mancınık sistemlerine dönülmesi gerektiğini savunmuş, ancak bu yönde resmi bir başkanlık kararnamesi yayımlanmamıştı. EMALS sistemleri yüksek teknoloji ve bakım gereksinimi nedeniyle eleştirilirken, performans avantajları nedeniyle modern donanmalarda tercih edilmeye devam ediyor.

#10
Foto - ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Fujian, Çin’in deniz gücü projeksiyonunda dev bir adımı temsil ediyor. EMALS entegrasyonu ve modern hava kanadı kapasitesi, Pekin’in ABD donanmasıyla rekabet etme iddiasını somutlaştırıyor. Ancak uçak gemilerinde gerçek sınav, savaş koşullarında sürdürülebilir sortie üretimidir. Fujian’ın güverte tasarımı ve operasyonel doktrini, uzun vadede bu iddiaları destekleyip destekleyemeyeceğini belirleyecek. Tankın ölümü nasıl erken ilan edildiyse, uçak gemilerinin geleceği konusunda da kesin hükümler vermek için henüz erken görünüyor. Haber Kaynağı: The National Security Journal - Stephen Silver

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu
Gündem

Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat 2025'te örgütün feshi için yaptığı çağrının yıl dönümünde, İmralı Heyeti tarafında..
En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması
Dünya

En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması

ABD’ye karşı sürekli İran’dan yana tavır ortaya koyan Çin, son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası flaş bir açıklama yaptı. Doğu Asya ülkesi..
Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu
Gündem

Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu

İstanbul'da yeni gün büyük operasyonla başladı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 şirkete el konuldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23