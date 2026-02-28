ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu?

Fujian, Çin’in deniz gücü projeksiyonunda dev bir adımı temsil ediyor. EMALS entegrasyonu ve modern hava kanadı kapasitesi, Pekin’in ABD donanmasıyla rekabet etme iddiasını somutlaştırıyor. Ancak uçak gemilerinde gerçek sınav, savaş koşullarında sürdürülebilir sortie üretimidir. Fujian’ın güverte tasarımı ve operasyonel doktrini, uzun vadede bu iddiaları destekleyip destekleyemeyeceğini belirleyecek. Tankın ölümü nasıl erken ilan edildiyse, uçak gemilerinin geleceği konusunda da kesin hükümler vermek için henüz erken görünüyor. Haber Kaynağı: The National Security Journal - Stephen Silver