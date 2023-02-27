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'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

2023-02-27 14:03:19
'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda 'Hükümet istifa' sloganları atılması tepki çekerken bazı kulüpler bu duruma tepki gösterildi.

#1
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Fenerbahçe ve Konyaspor arasında oynanan maçta bir grup taraftar "hükümet istifa" sloganları atarak tepki toplamıştı.

#2
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

26 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da Beşiktaş tribünlerinden yine bir grup taraftar benzer sloganları attı.

#3
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Bunun üzerine birçok spor kulübünden konuyla ilgili açıklamalar geldi.

#4
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Kayserispor resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"

#5
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Konyaspor tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."

#6
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ise "Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik ve beraberlik içinde devam eden dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmeliyiz, insan olmanın gereği de bu. Bu vatan hepimizin" dedi.

#7
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Yeni Malatyaspor da "Devletimizin yanındayız" diyen takımlardan biri oldu. Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'nın temsilcisi olan kulüpten yapılan yazılı açıklama böyle...

#8
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Rizespor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türk sporuna hizmet etmeyi toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla gerçekleştiren Rizespor Kulübü, sporun dayanışma ve birleştirici yönüne katkı sağlamayı vatanseverliğin bir gereği olarak şiar edinmiştir."

#9
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

TFF 2. Lig ekibi Afyonspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.

#10
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Alanyaspor'dan ise şu açıklama yapıldı: "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

#11
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Anadolu'nun ön sözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor'un camiası ve taraftarı, devletimizin ve aziz milletimizin daima yanındadır. Asrın felaketi diye adlandırdığımız bir afeti henüz yaşamışken, kaybettiğimiz insanların yasını tutarken, acılarımız tazeyken, yaralarımızı sarmak için hep birlikte millet olarak var gücümüzle omuz omuza vermişken, devletimiz tüm imkanlarını tüm görevlileriyle seferber etmişken, bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir. Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin çeşitli siyasi düşüncelere sahip insanlarımızın sadece armaya gönül verdiği, takımının renkleri altında birleştiği bu sektörde asla olmaması gereken bu etik dışı planlı provokasyonu kınıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız."

#12
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü de tepki gösterdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Devletin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. "Asrın felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşmanın ve kardeşliğimizin 85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin ve milletimizin her zamanki gibi el ele olmasını temenni eder, futbolun siyaset üstü bir organizasyon olduğu bilinciyle tüm taraftarlarımızı sağduyulu olmaya davet ederiz."

#13
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

Ümraniyespor'un açıklaması...

#14
Foto - 'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren  kulüpler belli oldu: Tarafımız...

İstanbul Başakşehir'in açıklaması...

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