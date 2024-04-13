Huawei destekli yeni Aito M5 ortaya çıktı Aito, yeni modelin bu ay sonunda Pekin Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda M5’in tüm çalışmaları da tamamlanmış gibi görünüyor. Çin’de paylaşılan fotoğraflar, aracın dış tasarımını gözler önüne serdi. M5, bir önceki modele kıyasla ön logo ve jantlarda siyah renkle kaplamaya yer veriyor. Bu tasarım, SUV’a daha sportif bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca kırmızı fren kaliperleri de aracın dikkat çekmesini sağlıyor.