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Yaşam
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Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

2024-01-29 12:15:28
Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

Bir süredir Gürcistan karasularında bulunan hamsi Türk karasularına girince Hopalı balıkçıların yüzü güldü.

#1
Foto - Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

Tonlarca hamsi ile limana dönen balıkçılar, sezonun son büyük hamsi avını gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

#2
Foto - Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

Bereketli geçen hamsi avı sezonu sonuna doğru Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarından ilerleyerek Gürcistan’a geçen hamsi bugünlerde tekrar Türk karasularına dönüş yaptı.

#3
Foto - Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

Avlanma gerçekleştiren teknecilerin bir kez daha bolluk yaşadı.

#4
Foto - Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

Mesleğin zorluğu ile mücadele eden balıkçılar teknenin dolması ile bütün stresin ortadan kalktığını dile getirerek müşterilere taze hamsi satmanın memnuniyetini yaşadıklarını söylediler.

#5
Foto - Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

Son bir ay içinde birkaç kez hamsinin Gürcistan’dan geri döndüğünü ifade eden tekne Kaptanı Vedat Soylu "22 kişilik çalışma arkadaşımla hamsi sezonunun sonuna yaklaştık. Bu yıl hamsi sezonu bereketli geçti. Sezonun sonuna doğru hamside azalma vardı. Son bir haftadır ise Gürcistan’dan sularımıza geri döndü, yüzlerimizi güldürdü” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Hopalı balıkçıların hamsi coşkusu

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