SON DAKİKA
Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı Salataya, çorbaya, hatta ekmeğe dahi eklenebilir: Ne ceviz ne badem bunları koyun! Daha fazla zeka ve lif olacak! Hollanda'da neler oluyor: Noa Lang'da son durum Bu iki besinden kimse asla vazgeçmiyor! Karaciğeri temizliyor, tıkalı damarları açıyor! Müthiş ikili temizlik için yeter Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Mutfak dolabınızda bekleyen o küçük kavanoz... Doğal antibiyotik meğer bu baharatmış! Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Türkiye’nin en büyük ikinci camisi çocuk sesleriyle şenlendi LASİD'den lastik uyarısı: Mutlaka değiştirilmesi gerekiyor Yağmur yağdı, dere taştı, toprak kaydı! Heyelan sonrası evler tahliye edildi
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Bu iki besinden kimse asla vazgeçmiyor! Karaciğeri temizliyor, tıkalı damarları açıyor! Müthiş ikili temizlik için yeter
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu iki besinden kimse asla vazgeçmiyor! Karaciğeri temizliyor, tıkalı damarları açıyor! Müthiş ikili temizlik için yeter

Bu iki besinden kimse asla vazgeçmiyor ve sofralarında baştacı yapmaya devam ediyor.

Uzmanlar, pekmezin tahinle birlikte tüketildiğinde tıkalı damarları açtığını ve erken yaşlanmayı önlediğini vurguladı. Bilimsel araştırmalar, bu doğal karışımın mucizevi etkilerini doğruladı.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden tahin ve pekmez, sadece kahvaltı sofralarının değil, sağlıklı yaşamın da yıldızı haline geldi.

Son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu doğal ikilinin damar sağlığını desteklediğini, kalp hastalıkları riskini azalttığını ve erken yaşlanma belirtilerini hafiflettiğini ortaya koydu.

Tahin, susam tohumlarından elde edilen ve omega-3, omega-6 yağ asitleri, E vitamini, kalsiyum, magnezyum ve lignanlar gibi antioksidanlarla dolu bir besin. Pekmez ise demir, potasyum ve polifenoller açısından zengin bir doğal tatlandırıcı. Birlikte tüketildiklerinde, bu iki süper besin adeta bir sağlık sinerjisi oluşturdu.

PubMed’de yayımlanan bir çalışmada, 50 gram tahin tüketen sağlıklı erkeklerde dört saat içinde kan basıncının düştüğü ve damar fonksiyonlarının iyileştiği gözlemlendi.

Araştırma, tahindeki sesamin ve sesamol gibi lignanların, serbest radikallerin damar duvarlarına zarar vermesini engelleyerek damar sertliği ve tıkanıklığını önlemede etkili olduğunu gösterdi.Pekmezin antioksidan kapasitesi de dikkat çekti.

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir çalışma, özellikle keçiboynuzu pekmezinin antioksidan içeriğinin yeşil çaya yakın olduğunu ortaya koydu. ABD’deki Oregon State Üniversitesi’nden Prof. Emily Ho, “Pekmezdeki polifenoller, oksidatif stresi azaltarak hücre yaşlanmasını yavaşlatabilir” dedi. Bu, pekmezin sadece damar sağlığını değil, aynı zamanda cilt yaşlanmasını da önlemede etkili olduğunu gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, tahin ve pekmezin sağlık faydalarına dikkat çekti: “Tahin, E vitamini ve çinko içeriğiyle damar sağlığını desteklerken, ciltteki kolajen üretimini artırarak erken yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Pekmez ise antioksidan özellikleriyle hücreleri koruyor.”

Dr. Schenker, bu ikilinin düzenli ve ölçülü tüketimle diyetin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar; Tahin ve pekmez ikilisinin mucizevi etkilerine dikkat çekerek, tahinin antiinflamatuar özelliklerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıkları ile felç riskini azalttığını beliterek, “Tahin, kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle kan basıncını dengeliyor. Pekmezle birlikte tüketildiğinde damar tıkanıklığına doğal bir çözüm sunuyor” dedi. CİLT GENÇLİĞİ VE ENERJİ DEPOSU Tahin ve pekmez, erken yaşlanma belirtilerine karşı da güçlü bir savunma sundu. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, susam tohumlarının ciltteki kolajen üretimini artırarak elastikiyeti koruduğunu gösterdi. Pekmezdeki polifenoller ise ciltteki oksidatif stresi azaltarak yaşlanma lekelerinin oluşumunu engelledi.

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Dr. Frank Hu, “Beslenme, genetiğin ötesinde bir faktör. Omega-3 ve antioksidanlar açısından zengin gıdalar, yaşlanmayı yavaşlatmada kilit rol oynuyor” dedi. Uzmanlar, bu doğal karışımın sindirim sistemini düzenlediğini, kabızlığı önlediğini ve genel enerji düzeyini artırdığını belirtti.

Uzmanlar, tahin ve pekmezin faydalarından yararlanmak için ölçülü tüketim önerdi. Günde 1-2 yemek kaşığı tahin ve pekmez karışımı, ideal bir miktar olarak görülüyor. Ancak, tahinin kalorili bir gıda olduğu unutulmamalı; aşırı tüketim kilo artışına neden olabilir. Susam alerjisi veya özel diyet gereksinimleri olanların ise tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edildi.

Tahin ve pekmez, Türk mutfağının sade ama güçlü lezzetleri olarak sadece damakları değil, sağlığı da fethetti. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu doğal karışımın damar sağlığını koruduğunu, kalp hastalıkları riskini azalttığını ve erken yaşlanmayı önlediğini doğruladı. Dr. Sarah Schenker, “Doğru besinlerle genç kalmak mümkün. Tahin ve pekmezi sofralarınıza ekleyerek hem kalbinizi hem de gençliğinizi koruyabilirsiniz” sözlerini kullandı.

