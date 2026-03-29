  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı Salataya, çorbaya, hatta ekmeğe dahi eklenebilir: Ne ceviz ne badem bunları koyun! Daha fazla zeka ve lif olacak! Hollanda'da neler oluyor: Noa Lang'da son durum Bu iki besinden kimse asla vazgeçmiyor! Karaciğeri temizliyor, tıkalı damarları açıyor! Müthiş ikili temizlik için yeter Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Mutfak dolabınızda bekleyen o küçük kavanoz... Doğal antibiyotik meğer bu baharatmış! Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Türkiye’nin en büyük ikinci camisi çocuk sesleriyle şenlendi LASİD'den lastik uyarısı: Mutlaka değiştirilmesi gerekiyor Yağmur yağdı, dere taştı, toprak kaydı! Heyelan sonrası evler tahliye edildi
Spor
6
Yeniakit Publisher
Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf geldi.

#1
Adana Demirspor'un eski futbolcusu Birkir Bjarnason, o dönemki eski takım arkadaşı Younes Belhanda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belhanda'nın öfkeli yapısına dikkat çeken İzlandalı oyuncu, antrenmanda yaşanan tartışmanın ardından Belhanda'nın kendilerini soyunda odasında bıçakla beklediğini açıkladı.

#2
Bir dönem Adana Demirspor forması giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason, eski takım arkadaşı Younes Belhanda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzlanda basınına konuşan Bjarnason, Faslı oyuncu Belhanda'nın öfkeli yapısına dikkat çekti.

#3
Belhanda ile antrenmanda yaşadığı bir anıya değinen Bjarnason, 'Galatasaray'ın kaptanı olan Belhanda transfer edilmişti. Tüm sezon boyunca oynadım, o ise çoğunlukla yedek kulübesindeydi ve sakattı. Sinirli bir yapısı vardı. 2022/23 sezonunun ilk maçına 5 gün kala, antrenmanda 5'e 5 oynuyorduk. Topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Teknik Direktör Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı. Belhanda oyuna alınmadı, bir bankta oturdu, biz idmana devam ettik.' dedi.

#4
Sözlerine devam eden 37 yaşındaki eski futbolcu, yaşadıkları tartışma sonrası Belhanda'nın kendilerini elinde bıçakla beklediğini ifade ederek, 'İçeri girdik, başkan yardımcısı gelip onun adına özür diledi.

#5
Ben de iyi olmadığımı, onu idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim. Bir önceki sezon savunmamızdaki bir Türk futbolcuyla tartışmıştı. Soyunma odasına gönderilmişti. Antrenmandan sonra içeri girdiğimizde elinde bıçakla bizi bekliyordu. Bu yüzden bana da saldıracağından endişelenmeye başladım. Sonra özür diledi ama onunla konuşmak istemedim.' yorumlarında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23