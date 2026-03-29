Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

Belhanda ile antrenmanda yaşadığı bir anıya değinen Bjarnason, 'Galatasaray'ın kaptanı olan Belhanda transfer edilmişti. Tüm sezon boyunca oynadım, o ise çoğunlukla yedek kulübesindeydi ve sakattı. Sinirli bir yapısı vardı. 2022/23 sezonunun ilk maçına 5 gün kala, antrenmanda 5'e 5 oynuyorduk. Topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Teknik Direktör Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı. Belhanda oyuna alınmadı, bir bankta oturdu, biz idmana devam ettik.' dedi.