  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Türkiye’nin en büyük ikinci camisi çocuk sesleriyle şenlendi LASİD'den lastik uyarısı: Mutlaka değiştirilmesi gerekiyor Yağmur yağdı, dere taştı, toprak kaydı! Heyelan sonrası evler tahliye edildi 7 yaşındaki İdris Bartu'nun acı vedası: Şehit babaya son dokunuş Harç hazırlama ve pişirmedeki küçük detaylar... Köfteyi sertleştiren 3 hata Otomobil devinden geri vites! ‘Pişmanız geri dönüyoruz' Polis ve bekçiler için yeni dönem: Daha fazla yetkileri olacak! İran çetin ceviz çıktı! ABD’nin casus uçağı paramparça
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde şimdiden 2026 Kurban Bayramı tarihi yer almaya başladı. Bahar aylarının sonuna denk gelen Kurban Bayramı, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de yılın ikinci büyük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı'nın başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

#1
2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de bayramı fırsat bilip tatile çıkacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimini sorgulamaya başladı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

#2
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü, bayram ise 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

#3
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlayacak. Tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.

#4
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce) 27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce) 28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce) 29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce) 30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce) 16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem) 24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel) 10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep) 10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23