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Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

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Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT hava savunma sistemi son test atışlarında Şahid 136 benzeri insansız hava aracını paramparça etti.

#1
Foto - Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, ASELSAN‘ın hava savunma sistemlerinden KORKUT 25, atış faaliyetinde 4×4 araç üzerine monte edildi, parçacık etkili 25mm ATOM mühimmatıyla hedef İHA’yı tam isabetle imha etti.

#2
Foto - Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

Gerçek mühimmatla yapılan atış faaliyeti, sistemin operasyonel kabiliyetlerini ortaya koydu. Sistemde, yine ASELSAN üretimi AESA Radarların de yer aldığı görüldü.

#3
Foto - Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

KORKUT 25’in testlerinde atış kabiliyetinin yanı sıra yazılım altyapısı ve farklı sistemlerle birlikte çalışma özellikleri de öne çıktı. Yapay zekâ destekli altyapı, tespit edilen hedeflerin sınıflandırılmasını ve tehdit önceliğine göre sıralanmasını sağladı. Farklı efektörlerle entegre çalışabilen sistem, çok katmanlı hava savunma yapısında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Zorlu test senaryolarında reaksiyon süresi, hedefe angajman hassasiyeti ve kesintisiz görev yapabilme kabiliyeti değerlendirildi.

#4
Foto - Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

ASELSAN üretimi KORKUT 25, özellikle mini ve mikro sınıftaki insansız hava araçlarını hedef alıyor. Sistem, 25 mm kalibre topuyla küçük boyutlu, hızlı ve düşük maliyetli hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Platformun kullandığı ATOM 25 akıllı mühimmatı, hedefin yakınında patlayarak etrafa parçacıklar yayıyor. Bu çalışma prensibi, manevra kabiliyeti yüksek ve vurulması zor küçük İHA’lara karşı etkinliği artırmayı amaçlıyor.

#5
Foto - Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi

KORKUT 25’te elektro-optik sistemler, kızılötesi kamera altyapısı ve AESA radar yer alıyor. Platform, hedeflerin otomatik olarak tespit edilmesine ve takip edilmesine imkân tanıyor.

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