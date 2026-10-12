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Ekonomi
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'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti

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'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti

Manisa'ya fabrika kurma kararından cayan BYD yeni bir hamleye hazırlanıyor. Çinli otomobil devi Türkiye yerine Avrupa ülkesine fabrika kuracak.

#1
Foto - 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki büyüme planları kapsamında yeni yatırımlara hazırlanıyor. Bölgede iki yeni fabrika kurmayı hedefleyen şirket, üretim tesisi için Fransa'yı da olası seçenekler arasında değerlendiriyor. BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Paris Otomobil Fuarı sırasında BFM Business'a yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesini genişletmeye yönelik planlarını paylaştı.

#2
Foto - 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti

Li, yeni fabrikalar için değerlendirilen ülkeler arasında Fransa'nın da bulunduğunu belirterek, ülkedeki rekabetçi enerji maliyetlerinin yatırım açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

#3
Foto - 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti

Fransa'nın olası yatırım noktalarından oluşan kısa listede yer aldığını aktaran Li, ülkede üretim tesisi kurulmasına ilişkin seçeneklerin yakından incelendiğini söyledi. Şirketin henüz nihai kararını açıklamaması nedeniyle yeni fabrikaların hangi ülkelerde kurulacağı belirsizliğini koruyor.

#4
Foto - 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti

BYD, Avrupa'daki üretim faaliyetlerini genişletme hedefi doğrultusunda daha önce Macaristan'da otomobil üretimine başlayacağını duyurmuştu. Şirketin Macaristan'daki fabrikasının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde üretime geçmesi bekleniyor.

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