'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti
Manisa'ya fabrika kurma kararından cayan BYD yeni bir hamleye hazırlanıyor. Çinli otomobil devi Türkiye yerine Avrupa ülkesine fabrika kuracak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'ya fabrika kurma kararından cayan BYD yeni bir hamleye hazırlanıyor. Çinli otomobil devi Türkiye yerine Avrupa ülkesine fabrika kuracak.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki büyüme planları kapsamında yeni yatırımlara hazırlanıyor. Bölgede iki yeni fabrika kurmayı hedefleyen şirket, üretim tesisi için Fransa'yı da olası seçenekler arasında değerlendiriyor. BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Paris Otomobil Fuarı sırasında BFM Business'a yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesini genişletmeye yönelik planlarını paylaştı.
Li, yeni fabrikalar için değerlendirilen ülkeler arasında Fransa'nın da bulunduğunu belirterek, ülkedeki rekabetçi enerji maliyetlerinin yatırım açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.
Fransa'nın olası yatırım noktalarından oluşan kısa listede yer aldığını aktaran Li, ülkede üretim tesisi kurulmasına ilişkin seçeneklerin yakından incelendiğini söyledi. Şirketin henüz nihai kararını açıklamaması nedeniyle yeni fabrikaların hangi ülkelerde kurulacağı belirsizliğini koruyor.
BYD, Avrupa'daki üretim faaliyetlerini genişletme hedefi doğrultusunda daha önce Macaristan'da otomobil üretimine başlayacağını duyurmuştu. Şirketin Macaristan'daki fabrikasının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde üretime geçmesi bekleniyor.
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