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Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

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AA Giriş Tarihi:

Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Hidroelektrik üretimi, mayısta 11,71 milyar kilovatsaatle miktar olarak aylık bazda rekor kırdı.

#1
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bahar aylarında artan yağışlarla nisanda en üst seviyeye çıkan hidroelektrik üretimi, mayısta da rekor tazeledi.

#2
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Mayısta aylık toplam elektrik üretimi 27,15 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Geçen ay hidroelektrik üretim değeri, 11,71 milyar kilovatsaat ile miktar olarak aylık bazda rekor kırdı. Böylece, mayıs ayı elektrik üretiminin yüzde 43,1'i hidroelektrik santrallerden sağlandı.

#3
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Söz konusu ayda gerçekleşen elektrik üretiminde rüzgar, 2,39 milyar kilovatsaatle yüzde 8,8, güneş ise 3,72 milyar kilovatsaatle yüzde 13,7'lik pay sahibi oldu.

#4
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Böylece, rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki toplam payı yüzde 22,5'i buldu.

#5
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretimde de tarihi seviyeler görüldü. Geçen ay toplam elektrik üretiminde yerli üretimin payı 23,07 milyar kilovatsaatle yüzde 85'e, yenilenebilir kaynaklı üretimin payı da 19,64 milyar kilovatsaatle yüzde 72,3'e çıktı.

#6
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Bakanlık verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde hidroelektrik üretimi 46,4 milyar kilovatsaat, rüzgardan elektrik üretimi 18 milyar kilovatsaat ve güneş kaynaklı elektrik üretimi 14,2 milyar kilovatsaatle benzer dönemlerdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.

#7
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi 106,5 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 88,1 milyar kilovatsaatle benzer dönemlerdeki miktarsal olarak en yüksek değerlere ulaştı.

#8
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

#9
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

"Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı.

#10
Foto - Hidroelektrik üretimi 11,71 milyar kilovatsaate ulaştı Yağmurla gelen rekor

Böylece toplam elektrik üretimimizin yüzde 43,1'ini suyun gücünden karşıladık. Ülkemizin eşsiz enerji potansiyelini değere dönüştürüyor, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

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