Hiçbir zararı yok! Sapsarı dişlere son veren formül

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Serdaroğlu dişlerin neden beyazlığını kaybettiğiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Çocukluk döneminde dişlerin oluşumları esnasında meydana gelen yapısal bozukluklar, bebeklik döneminde veya anne karnındayken maruz kalınan bazı antibiyotikler, günlük yaşamda tüketilen yiyecek ve içecekler (sigara, çay ve kahve gibi boyayıcı maddeler) ve içilen sulardaki flor miktarı dişlerde renklenme yapabilir. Dişlerde oluşan bu renk değişimi iç renklenme ve dış renklenme olarak ikiye ayrılır. İç renklenme, dişin içine nüfuz etmiş ve fırçalama ile giderilemeyen lekelerdir. Dişlerin oluşumları sırasında oluşan yapısal bozukluklar da (ilaçlara bağlı veya fazla flor alımına bağlı vb.) bu sınıfa girer.