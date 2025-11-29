Hiç kimsenin fark etmediği detay: Emniyet kemerindeki minik siyah düğme ne işe yarıyor

NEDEN SÜRÜCÜ KEMERİNDE KUMAŞ HALKA YERİNE DÜĞME VAR? Sürücü tarafındaki kemerde çoğunlukla kumaş halka değil, siyah bir düğme bulunur. Bu farkın da önemli bir nedeni vardır. Yolcu tarafında kemerin birkaç santimetre uzaması büyük bir tehlike oluşturmaz. Ancak sürücü için aynı durum risklidir: Çarpışma sırasında kemerin az bile uzaması, sürücünün başının direksiyona çarpmasına neden olabilir. Bu durum ciddi yaralanmalar veya hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden sürücü koltuğunda esnemeyi sınırlayan tasarımlar tercih edilir. Bu küçük yapıların kullanımı araç modeline göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin siyah düğmeyi yalnızca sürücü koltuğunda değil, bazı araçların arka koltuklarında da görebilirsiniz.