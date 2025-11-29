  • İSTANBUL
Otomotiv
Hiç kimsenin fark etmediği detay: Emniyet kemerindeki minik siyah düğme ne işe yarıyor

Hiç kimsenin fark etmediği detay: Emniyet kemerindeki minik siyah düğme ne işe yarıyor

Araca bindiğimiz anda emniyet kemerine uzanıp tokayı taktığımız sırada çoğumuzun fark etmediği minik siyah düğme kemerde önemli bir işlev görüyor. Araca biner binmez yaptığımız ilk şey, refleks hâline gelmiş hareketlerden biridir: Emniyet kemerine uzanıp tokayı yerine oturtmak. Ancak bu sırada çoğumuzun fark etmediği çok küçük bir detay var: Kemerin üzerinde duran minik, siyah bir düğme. Peki bu düğmenin görevi ne?

SİYAH DÜĞMENİN ASIL AMACI: KULLANIM KOLAYLIĞI: Bu küçük düğme, düşündüğünüz gibi bir güvenlik elemanı değil. Görevi tamamen pratikliği artırmak: • Kemerin metal tokasının belirli bir noktada sabit durmasını sağlar. • Tokanın aşağı doğru kaymasını engelleyerek her seferinde kolayca elinizin geldiği yerde olmasını sağlar. Böylece kemeri takma süresi kısalır ve kullanım rahatlar. Bu düğme olmasa bile aracın güvenlik seviyesi değişmez; hatta araç muayenesinde de eksiklik olarak değerlendirilmez.

DÜĞME BOZULURSA NE OLUR? Zamanla düğme kırılabilir veya yerinden çıkabilir. Bu durumda yeni bir düğme takmak oldukça kolaydır. Oto aksesuar mağazalarında uygun fiyatlara yedeklerini bulabilirsiniz. Ancak önemli bir nokta var: Yeni düğme mutlaka eskisinin bulunduğu yere monte edilmeli. Aksi takdirde kemer tokasının pozisyonu değişebilir ve kullanım sırasında rahatsızlık yaratabilir.

EMNİYET KEMERİNDEKİ BİR DİĞER GİZLİ DETAY: EMNİYET HALKASI: Bazı araçlarda siyah düğmeye ek olarak, kemer üzerinde küçük bir kumaş halkası bulunur. Bu halkalar eski araçlarda çok önemli bir göreve sahipti: • Çarpışma anında özel dikişi koparak kemerin birkaç santimetre uzamasını sağlardı. • Böylece göğüs ve kafaya binen ani kuvvet azaltılarak yaralanmalar hafifletilirdi. Günümüzde ise bu görevi kemer mekanizmasının içindeki metal parçalar üstlendiği için bu halkalar artık büyük ölçüde tokanın çıkardığı sesi azaltmak amacıyla kullanılıyor.

NEDEN SÜRÜCÜ KEMERİNDE KUMAŞ HALKA YERİNE DÜĞME VAR? Sürücü tarafındaki kemerde çoğunlukla kumaş halka değil, siyah bir düğme bulunur. Bu farkın da önemli bir nedeni vardır. Yolcu tarafında kemerin birkaç santimetre uzaması büyük bir tehlike oluşturmaz. Ancak sürücü için aynı durum risklidir: Çarpışma sırasında kemerin az bile uzaması, sürücünün başının direksiyona çarpmasına neden olabilir. Bu durum ciddi yaralanmalar veya hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden sürücü koltuğunda esnemeyi sınırlayan tasarımlar tercih edilir. Bu küçük yapıların kullanımı araç modeline göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin siyah düğmeyi yalnızca sürücü koltuğunda değil, bazı araçların arka koltuklarında da görebilirsiniz.

