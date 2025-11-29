Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hiç kimsenin fark etmediği detay: Emniyet kemerindeki minik siyah düğme ne işe yarıyor
Araca bindiğimiz anda emniyet kemerine uzanıp tokayı taktığımız sırada çoğumuzun fark etmediği minik siyah düğme kemerde önemli bir işlev görüyor. Araca biner binmez yaptığımız ilk şey, refleks hâline gelmiş hareketlerden biridir: Emniyet kemerine uzanıp tokayı yerine oturtmak. Ancak bu sırada çoğumuzun fark etmediği çok küçük bir detay var: Kemerin üzerinde duran minik, siyah bir düğme. Peki bu düğmenin görevi ne?