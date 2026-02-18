Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşunun 31 Aralık 2025 tarihli raporlarına göre; Fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar: 284 milyon 195 bin TL Güneş enerji sistemi: 29 milyon 500 bin TL + KDV Diğer makine ve tesisler: 5 milyon 125 bin TL + KDV Değerleme zorunluluğu kapsamı dışındaki duran varlıklar: 88 milyon 862 bin 930 TL + KDV