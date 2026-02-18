Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı
Borsa İstanbul’un dikkat çeken oyuncularından Gündoğdu Gıda, artan maliyetler ve hammadde krizini gerekçe göstererek üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını ve Manisa'daki fabrikasını satışa çıkardığını açıkladı. KAP’a yapılan bildirimde, üretim tesislerinin 284 milyon TL’yi aşan bir bedelle ilişkili kuruluşa devredileceği duyurulurken, şirketin ticari faaliyetlerine farklı alanlarda devam edeceği belirtildi. Bu radikal karar sonrası Borsa İstanbul, yatırımcıları korumak adına hisse payları üzerinde önleyici tedbir uygulayarak kredili işlemleri yasakladı.