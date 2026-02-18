  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı SpaceX, gizli dron sürüsü programına katılıyor Küreselleşmenin tabutuna son çivi çakıldı! AB yüzde 70 yerlilik istiyor Yerli yapay zeka Cosmos T1 kullanıma açıldı Trump ülkelerini istiyor! Savunma sanayi stratejileri açıklandı Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü BYD'nin yeni hedefi netleşti! Otonom taksi pazarına göz dikti Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik AJet'ten Ramazan jesti! İftar ve sahur ikramı yapılacak
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Borsa İstanbul’un dikkat çeken oyuncularından Gündoğdu Gıda, artan maliyetler ve hammadde krizini gerekçe göstererek üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını ve Manisa'daki fabrikasını satışa çıkardığını açıkladı. KAP’a yapılan bildirimde, üretim tesislerinin 284 milyon TL’yi aşan bir bedelle ilişkili kuruluşa devredileceği duyurulurken, şirketin ticari faaliyetlerine farklı alanlarda devam edeceği belirtildi. Bu radikal karar sonrası Borsa İstanbul, yatırımcıları korumak adına hisse payları üzerinde önleyici tedbir uygulayarak kredili işlemleri yasakladı.

#1
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Borsa İstanbul'da son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken Gündoğdu Gıda, üretim faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, artan operasyonel giderler ve hammadde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimden çekildiğini duyurdu.

#2
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, tarım ve hayvancılık sektöründeki fiyatlama zorluklarının sürdürülebilirliği imkânsız hale getirdiği belirtildi. Şirket, üretimi sonlandırsa da ticari faaliyetlerine mevcut tüzel kişiliği altında devam edeceğini bildirdi.

#3
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Şirket yönetimi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki fabrika binası ile içerisindeki makine, tesis ve ekipmanların; ayrıca Kula ilçesindeki güneş enerji sisteminin, ilişkili taraf olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satılmasına karar verdi.

#4
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşunun 31 Aralık 2025 tarihli raporlarına göre; Fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar: 284 milyon 195 bin TL Güneş enerji sistemi: 29 milyon 500 bin TL + KDV Diğer makine ve tesisler: 5 milyon 125 bin TL + KDV Değerleme zorunluluğu kapsamı dışındaki duran varlıklar: 88 milyon 862 bin 930 TL + KDV

#5
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Satış işlemi, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında "ilişkili taraf işlemi" niteliğinde değerlendirildi ve genel kurul onayına sunulacağı açıklandı. SPK düzenlemeleri gereği 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla pay sahibi olup genel kurulda işleme olumsuz oy veren yatırımcılar ayrılma hakkına sahip olacak. Şirket, ayrılma hakkı kapsamında satın alınabilecek paylar için 100 milyon TL üst limit belirledi.

#6
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Şirket yönetimi, elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesini planladığını duyurdu. Borsa İstanbul, dün yapılan incelemeler sonucunda Gündoğdu Gıda (#GUNDG.E) payları hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

#7
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG payları 17 Şubat 2026 seans başından 16 Mart 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

#8
Foto - Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Cübbeli Ahmet Hoca "Müslümanlara duyuralım" diyerek yaptığı açıklamasında Ramazan ayına saatler kala önemli bir uyarıda bulundu...
İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!
Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Saadet Partisi, İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haberi duyurdu.
CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!
Siyaset

CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Ağzı bozuk Özgür Özel yönetiminde skandallarla ve partinin kazandığı belediyelerde yolsuzluklarla anılan CHP’de istifalar peş peşe geliyor. ..
ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı
Ekonomi

ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Cenevre'de uzlaşmasının ardından yüzde 1,90 değer kaybeden altının gramı 6 bin 800 TL seviyelerine ç..
İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı
Dünya

İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı

İngiltere merkezli The Middle East Eye "Suudi Arabistan’ın Türk savaş uçağı KAAN isteği, Trump yönetimini rahatsız etti" diye yazdı...
Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti

Kayseri’de bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görünt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23