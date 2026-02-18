Göklerin yeni kralı KAAN için dev anlaşma yolda! “Kimselere ayırmayın, en az 20 uçak alacağız” dediler
Suudi Arabistan'ın hava kuvvetlerini modernize etme planları kapsamında, Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN için potansiyel ortaklık kararını vermeye çok yakın olduğu bildirildi. Yabancı basına yansıyan analizlere göre, olumlu sonuçlanması beklenen bu iş birliği ile Riyad yönetiminin en az 20 adet KAAN jetinden oluşan "küçük bir filo" kurması hedefleniyor. Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" doğrultusunda üretim süreçlerinin bir kısmını yerelleştirme isteği, Ankara ile yürütülen fizibilite çalışmalarının en kritik noktasını oluşturuyor.