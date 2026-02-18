Göklerin yeni kralı KAAN için dev anlaşma yolda! “Kimselere ayırmayın, en az 20 uçak alacağız” dediler

Bu büyük hedef için yaklaşık beş yılın olduğu aktarılan haberde, Riyad'ın savaş uçağı filosunu nasıl modernize etmeyi planladığı konusunda çeşitli seçeneklerin masada olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan, eski C/D varyantları ve bazı yeni SA modellerinin bir karışımından oluşan çok sayıda Boeing yapımı F-15 savaş uçağı kullanıyor ve bu hafta Boeing yöneticileri, bu uçakların herhangi bir karışımını en gelişmiş EX versiyonunun yeteneklerine eşdeğer hale getirmek için hazır olduklarını söylediler.