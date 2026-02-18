Cem Küçük, “Bu daha başlangıç” dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak

Gazeteci Cem Küçük, Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun yalnızca bir başlangıç olduğunu ve yaza kadar çok daha ünlü isimlerin hedef alınacağını öne sürdü. "Net bilgi olarak söylüyorum" diyerek dikkat çeken Küçük, soruşturmanın torbacılardan büyük ailelere ve "üst kategori" sanatçılara kadar uzanacağını iddia etti. Magazin dünyasında büyük bir tedirginlik yaratan bu açıklamalar, emniyetin önümüzdeki günlerde yeni ve daha kapsamlı operasyonlara imza atacağı beklentisini güçlendirdi.