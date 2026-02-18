  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! İşte kuruşu kuruşuna yeni sistem Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşımı, o ismi çılgına çevirecek Cem Küçük, “Bu daha başlangıç” dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak Emekliler bu tarihleri kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bayram ikramiyesi elden gidebilir Füzeler hedefi “gözünden” vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak Vefa, işte böyle olur! “Hakkınızı ödeyemeyiz” dediler, Türkiye onuruna köy kurdular Göklerin yeni kralı KAAN için dev anlaşma yolda! “Kimselere ayırmayın, en az 20 uçak alacağız” dediler Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı Asya ülkesinden, “Darısı başımıza” dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim! Telefonlar aynı anda çaldı, “İsrail” detayı olay oldu
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Cem Küçük, "Bu daha başlangıç" dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cem Küçük, “Bu daha başlangıç” dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak

Gazeteci Cem Küçük, Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun yalnızca bir başlangıç olduğunu ve yaza kadar çok daha ünlü isimlerin hedef alınacağını öne sürdü. "Net bilgi olarak söylüyorum" diyerek dikkat çeken Küçük, soruşturmanın torbacılardan büyük ailelere ve "üst kategori" sanatçılara kadar uzanacağını iddia etti. Magazin dünyasında büyük bir tedirginlik yaratan bu açıklamalar, emniyetin önümüzdeki günlerde yeni ve daha kapsamlı operasyonlara imza atacağı beklentisini güçlendirdi.

1
#1
Foto - Cem Küçük, "Bu daha başlangıç" dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu gözaltına alındı. Yurtdışında bulunan şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

#2
Foto - Cem Küçük, "Bu daha başlangıç" dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak

Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında operasyonun geleceğine dair bilgiler paylaştı. Torbacılardan daha büyük isimlere, büyük ailelere ulaşılacağını ifade eden Küçük "Net bilgi olarak söylüyorum yaza kadar sürecek" sözlerini kullandı.

#3
Foto - Cem Küçük, "Bu daha başlangıç" dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak

Küçük dün yapılan operasyondaki ünlü isimlerden daha üst kategorideki ünlülere uzanacağını işaret ederek “Operasyonlar daha üst kategorideki sanatçılar ve iş dünyasına uzanacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Cübbeli Ahmet Hoca "Müslümanlara duyuralım" diyerek yaptığı açıklamasında Ramazan ayına saatler kala önemli bir uyarıda bulundu...
İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!
Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Saadet Partisi, İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haberi duyurdu.
NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı
Dünya

NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı

Açıklamalarda bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, dikkat çeken ifadeler kullandı. Hart "Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ort..
Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor
Dünya

Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor

Güney Asya’nın stratejik noktalarından Bangladeş’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan değişim rüzgarları esti. Bangladeş Milliyetçi Part..
Esenyurt'ta skandal görüntü!
Gündem

Esenyurt'ta skandal görüntü!

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, 4 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yaşları küçük olan şahıslar şahsı darp etmeye çalışırken, adam apartmana..
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23