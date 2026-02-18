Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! “Türk devrimi” akıllarını aldı

Ayrıca TB3'ün tek kullanımlık sistemlerden farklı olarak tekrar görev yapabilme özelliğiyle öne çıktığına dikkat çekildi. Bu yönüyle platformun, çatışma bölgelerinde kullanılan küçük ve tek yönlü insansız hava araçlarına kıyasla daha işlevsel olduğu ifade edildi. Haberde, Baykar'ın daha önce geliştirdiği TB2 modelini çoğu Afrika ülkesi olmak üzere 35 ülkeye ihraç ettiği, ayrıca TB2'nin 6 NATO ve 4 AB üyesi ülkenin envanterinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Neues Deutschland (nd Aktuell)'e göre Kiel Körfezi'ndeki tatbikatta sergilenen performans, Türk İHA'larına yönelik NATO ülkelerinden gelebilecek talebi artırabilir. Gazete, tatbikat sırasında ortaya konan operasyonel kabiliyetlerin gelecekteki tedarik süreçlerinde etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.