  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altında yükseliş bitiyor mu? Dev bankadan çarpıcı analiz Sübyancı Epstein’ın “Topkapı” planı ifşa oldu! İşte dilinden düşürmediği tuhaf talep 5 yıl detayını bilmeyen hapı yutacak! Çok az kaldı, yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor Hediye paketi gibi tadilat Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! “Türk devrimi” akıllarını aldı Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! İşte kuruşu kuruşuna yeni sistem Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşımı, o ismi çılgına çevirecek Cem Küçük, “Bu daha başlangıç” dedi: Göreceksiniz, o isimler de gözaltına alınacak Emekliler bu tarihleri kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bayram ikramiyesi elden gidebilir
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! "Türk devrimi" akıllarını aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! “Türk devrimi” akıllarını aldı

Almanya'da düzenlenen NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında, Bayraktar TB3’ün dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirdiği kusursuz iniş ve kalkışlar Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin köklü gazetelerinden Neues Deutschland, Türk İHA’larının operasyonel yeteneklerini "devrimsel" olarak nitelendirirken, TB3’ün yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetinin NATO müttefikleri arasında hayranlık uyandırdığını yazdı. 21 saati aşan havada kalış süresi ve katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çeken TB3, tatbikatın en çok konuşulan unsuru haline gelerek Türk savunma sanayiinin gücünü bir kez daha tescilledi.

1
#1
Foto - Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! "Türk devrimi" akıllarını aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Almanya'da düzenlenen NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki insansız hava aracı performansı Alman basınında geniş yer buldu. Özellikle Bayraktar TB3'ün görev başarıları ve TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği kalkış-inişler "devrimsel" olarak nitelendirildi. NATO'nun planlı faaliyet takvimi kapsamında 8 Şubat'ta Almanya'da başlayan ve 25 Şubat'a kadar sürecek Steadfast Dart 2026 tatbikatına yaklaşık 10 bin asker katılıyor.

#2
Foto - Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! "Türk devrimi" akıllarını aldı

Kara, hava ve deniz unsurlarının eşgüdüm içinde görev yaptığı organizasyonda, müttefik kuvvetlerin müşterek harekât kabiliyeti test ediliyor. Kiel Körfezi ve Baltık Denizi çevresinde yürütülen faaliyetlerde amfibi unsurlar ile deniz havacılığının birlikte çalışabilirliği de sınanıyor. Tatbikatın dikkat çeken unsurlarından biri ise Türk savunma sanayisinin ürünü Bayraktar TB3 oldu. Baykar tarafından geliştirilen TB3, Kiel Körfezi'ndeki faaliyetler kapsamında TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Bu anlar Alman medyasının da gündemine taşındı.

#3
Foto - Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! "Türk devrimi" akıllarını aldı

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Neues Deutschland (nd Aktuell), tatbikata ilişkin haberinde Türk insansız hava araçlarını manşetine taşıdı. Gazete, TB3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin tatbikata damga vurduğunu ve TB3'ün "büyük sansasyon" oluşturduğunu yazdı. Haberde, katlanabilir kanat yapısına sahip olan TB3'ün 14 metre kanat açıklığı bulunduğu ve 21 saatin üzerinde havada kalabildiği belirtildi. Uçuşların, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki ve dünyanın ilk SİHA gemisi olarak gösterilen TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı. Gazete, TB3'ün belirlenen hedefleri "yüksek hassasiyetle" vurduğunu ve görev sonrası üsse geri dönebilme kabiliyetinin önemli bir avantaj sağladığını aktardı.

#4
Foto - Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! "Türk devrimi" akıllarını aldı

Ayrıca TB3'ün tek kullanımlık sistemlerden farklı olarak tekrar görev yapabilme özelliğiyle öne çıktığına dikkat çekildi. Bu yönüyle platformun, çatışma bölgelerinde kullanılan küçük ve tek yönlü insansız hava araçlarına kıyasla daha işlevsel olduğu ifade edildi. Haberde, Baykar'ın daha önce geliştirdiği TB2 modelini çoğu Afrika ülkesi olmak üzere 35 ülkeye ihraç ettiği, ayrıca TB2'nin 6 NATO ve 4 AB üyesi ülkenin envanterinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Neues Deutschland (nd Aktuell)'e göre Kiel Körfezi'ndeki tatbikatta sergilenen performans, Türk İHA'larına yönelik NATO ülkelerinden gelebilecek talebi artırabilir. Gazete, tatbikat sırasında ortaya konan operasyonel kabiliyetlerin gelecekteki tedarik süreçlerinde etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal yilmaz

Bir Türk olarak gururduydum Allah Emegigecen herkezden raziolsun durmak yok yola devam

ğavıs

Daha çok korkarlar bu konularda Türk milleti takıntılıdır en iyisini yapacak her zaman. Emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Cübbeli Ahmet Hoca "Müslümanlara duyuralım" diyerek yaptığı açıklamasında Ramazan ayına saatler kala önemli bir uyarıda bulundu...
Mansur'a Soylu şoku!
Gündem

Mansur'a Soylu şoku!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki tazminat davasında karar bozuldu.

Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor
Dünya

Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor

Güney Asya’nın stratejik noktalarından Bangladeş’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan değişim rüzgarları esti. Bangladeş Milliyetçi Part..
Esenyurt'ta skandal görüntü!
Gündem

Esenyurt'ta skandal görüntü!

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, 4 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yaşları küçük olan şahıslar şahsı darp etmeye çalışırken, adam apartmana..
ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı
Ekonomi

ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Cenevre'de uzlaşmasının ardından yüzde 1,90 değer kaybeden altının gramı 6 bin 800 TL seviyelerine ç..
MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…
Gündem

MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran'daki faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü ‘Tahran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'daki b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23