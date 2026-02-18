Almanya’da Bayraktar TB3 fırtınası dinmiyor! “Türk devrimi” akıllarını aldı
Almanya'da düzenlenen NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında, Bayraktar TB3’ün dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirdiği kusursuz iniş ve kalkışlar Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin köklü gazetelerinden Neues Deutschland, Türk İHA’larının operasyonel yeteneklerini "devrimsel" olarak nitelendirirken, TB3’ün yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetinin NATO müttefikleri arasında hayranlık uyandırdığını yazdı. 21 saati aşan havada kalış süresi ve katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çeken TB3, tatbikatın en çok konuşulan unsuru haline gelerek Türk savunma sanayiinin gücünü bir kez daha tescilledi.