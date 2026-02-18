Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! İşte kuruşu kuruşuna yeni sistem
Hükümet, asgari ücretliden memura kadar milyonlarca çalışanın emeklilik döneminde refah düzeyini korumak amacıyla "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" (TES) için düğmeye bastı. 2026 yılının bahar aylarında hayata geçirilmesi planlanan yeni modelde, çalışanın maaşından yapılacak kesintiye işveren de aynı oranda katılacak, devlet ise birikimlere yüzde 30 oranında dev bir destek sunacak. Bu üçlü sacayağı üzerine kurulan sistemle, emekli olunduğunda mevcut SGK maaşının yanına düzenli bir "ikinci maaş" eklenmesi hedefleniyor.