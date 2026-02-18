  • İSTANBUL
Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye'nin Çelik Kubbe'si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Füzeler hedefi “gözünden” vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi "Çelik Kubbe"nin yapay zeka entegrasyonu sayesinde tehditleri ayırt etme ve imha etme kapasitesinin devrimsel bir boyuta taşınacağını duyurdu. Yapay zekanın füzeleri çok daha akıllı hale getirdiğini belirten İkinci, sistemin sadece gerçek tehdit odaklarını hedef alarak savunma maliyetlerini ve etkinliğini optimize edeceğini ifade etti. Türk savunma sanayiinin dünya devleriyle yarıştığını vurgulayan Genel Müdür, her yıl dolar bazında yüzde 50 büyüme ile ihracatta rekor kırdıklarını hatırlattı.

#1
Foto - Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da düzenlenen Boğaziçi Yetenek Zirvesi'ne katılan İkinci, etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi. İkinci, konuşmasında, Türk savunma sanayisinin, dünyada yüzyıllardır bu alanda çalışan şirketlerle rekabet eden bir aşamaya geldiğini söyledi.

#2
Foto - Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin güçlü olmama gibi bir opsiyonu olmadığını anlatan İkinci, Türk savunma sanayisinin Türk vatandaşlarının yanı sıra yüzünü Türkiye'ye çevirmiş olan mazlum coğrafyalar için de kritik bir anlam taşıdığını ifade etti. İkinci, ROKETSAN'ın Türkiye'nin en büyük 3'üncü AR-GE kuruluşu olduğuna dikkati çekerek, devasa mühendislik ve üretim altyapıları olduğunu dile getirdi. 7 binden fazla çalışanları olduğuna değinen İkinci, "AR-GE yapıyoruz çünkü bizim uğraştığımız alandaki bilgi ve tecrübeyi dünyadaki hiç kimse açık kaynaklardan diğer ülkelerle paylaşmıyor." diye konuştu.

#3
Foto - Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

İkinci, halkın ROKETSAN çalışanlarına ciddi bir teveccüh gösterdiğini ve çok sevdiğini aktararak, "Bu manevi haz çalışanlarımızın çok ciddi bir motivasyonunu oluşturuyor. Bizler bu motivasyonla dünyada çok ciddi başarıların altına imza atıyoruz." dedi. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 71. sırada olduklarını anlatan İkinci, "Hızla yukarı doğru tırmanıyoruz. İnşallah 50'nci sıranın üzerine de çok kısa zamanda çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu. İkinci, teknolojiyi takip eden değil teknolojiyi oluşturan tarafta yer almaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
Foto - Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

"ROKETSAN olarak hem balistik füze, seyir füzesi yapıyoruz hem de bize karşı kullanılacak olan balistik füzeleri ve seyir füzelerini engelleyen ÇELİK KUBBE gibi hava savunma sistemleri yapıyoruz. Yapay zeka birçok iş alanını değiştirdiği gibi savunma sektörünü de derinden etkiliyor. Yapay zeka, füzelerimizin hedeflerini daha net bir şekilde yakalayabilmesini sağlamaya ve sadece sizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırabilmesi için füzelerimizi çok daha akıllı bir aşamaya getirmeye çalışıyor."

#5
Foto - Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

Teknoloji ağırlıklı bir sektörde tek bir mühendislik alanının başarı getirme olasılığının olmadığını vurgulayan İkinci, "Mühendislik alanında aklınıza gelebilecek bütün branşları bir araya getiren, hatta bunu temel bilimlerle, fizik ve kimyayla destekleyen bir çalışan yapısına sahibiz. Bunların en başarılıları bir araya geldiğinde bir füzeyi hayata geçirebilecek teknolojiye ulaşabiliyorsunuz." dedi.

#6
Foto - Füzeler hedefi "gözünden" vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

İkinci, Türkiye'nin savunma alanında NATO'nun en büyük müttefiklerinden birisi olarak Avrupa ülkelerinin savunma alanında işbirliği yapmak istediği ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Bizler de bu teknolojinin en ön noktadaki temsilcilerinden birisiyiz. Birçok teknolojiyi ve ürünü dünyadaki rakiplerinden daha iyi yapabilmek için gayret gösteriyoruz ve bunu da başarıyoruz. Şu anda ROKETSAN her yıl dolar bazında yüzde 50 büyüyor. Dünyada da ihracatta yüzde 55'in üzerinde bir büyüme hacmine sahip. Yaptığımız ürünler sadece ülkemizde değil diğer ülkeler tarafından da çok büyük rağbet görüyor." bilgisini verdi.

