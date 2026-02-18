Füzeler hedefi “gözünden” vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi "Çelik Kubbe"nin yapay zeka entegrasyonu sayesinde tehditleri ayırt etme ve imha etme kapasitesinin devrimsel bir boyuta taşınacağını duyurdu. Yapay zekanın füzeleri çok daha akıllı hale getirdiğini belirten İkinci, sistemin sadece gerçek tehdit odaklarını hedef alarak savunma maliyetlerini ve etkinliğini optimize edeceğini ifade etti. Türk savunma sanayiinin dünya devleriyle yarıştığını vurgulayan Genel Müdür, her yıl dolar bazında yüzde 50 büyüme ile ihracatta rekor kırdıklarını hatırlattı.