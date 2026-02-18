Füzeler hedefi “gözünden” vuracak! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si bu hamleyle görünmez bir kalkan olacak

İkinci, Türkiye'nin savunma alanında NATO'nun en büyük müttefiklerinden birisi olarak Avrupa ülkelerinin savunma alanında işbirliği yapmak istediği ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Bizler de bu teknolojinin en ön noktadaki temsilcilerinden birisiyiz. Birçok teknolojiyi ve ürünü dünyadaki rakiplerinden daha iyi yapabilmek için gayret gösteriyoruz ve bunu da başarıyoruz. Şu anda ROKETSAN her yıl dolar bazında yüzde 50 büyüyor. Dünyada da ihracatta yüzde 55'in üzerinde bir büyüme hacmine sahip. Yaptığımız ürünler sadece ülkemizde değil diğer ülkeler tarafından da çok büyük rağbet görüyor." bilgisini verdi.