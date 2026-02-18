  • İSTANBUL
Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı

Soykırımcı İsrail'in Somaliland kararının ardından hamlelerini sıklaştıran Türkiye'den Afrika Boynuzu ile ilgili stratejik bir adım daha atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Etiyopya ile somut projeler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık' dedi.

#1
Foto - Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı

Enerji alanında bölgesel ve küresel etkinliğini arttıran Türkiye, stratejik bir konumda bulunan Afrika Boynuzu'nda üst üste hamleler yapıyor. Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi petrol aramak üzere Somali'ye doğru yola çıkarken, Somali'nin komşusu Etiyopya ile de enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

#2
Foto - Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu İtefa 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı. Buna göre iki ülke elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ortak projeler geliştirecek. Hidroelektrik santrali ekipmanlarının ve elektrik türbinlerinin üretimi ve kurulumuna yönelik iş birliği yapılacak. Başta elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörleri olmak üzere kamu kurumlarının ve özel şirketlerin enerji altyapı projelerine yönelik yatırımlar desteklenerek, ilgili kurumlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

#3
Foto - Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretinde Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı için de imzalar atıldı. Eş başkanlar Bakan Bayraktar ile Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, KEK tutanağını imzaladı. Tutanak ile ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştırılması yönündeki ortak hedef teyit edildi. Etiyopya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım müzakereleri kapsamında Türkiye'nin Etiyopya ile müzakereleri tamamlayan ilk ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

#4
Foto - Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı

İmzalanan tutanak çerçevesinde iki ülke, tarım, eğitim, sağlık, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma, kültür ve turizm gibi alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede mevcut iş birliği alanlarının derinleştirilmesi ve yeni iş birliği imkânlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörler arası temasın artırılması ve gümrük alanında iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında da somut adımlar atacak.

#5
Foto - Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı

Bakan Bayraktar, Etiyopya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Addis Ababa ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Sayın Abiy Ahmed Ali'nin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmeler kapsamında Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Sayın Habtamu Itefa ile Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Elektrik üretiminden şebeke altyapısına, yenilenebilir enerji yatırımlarından hidroelektrik altyapı çalışmalarına kadar geniş bir alanda tecrübe paylaşımını güçlendirerek somut projeler üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantı Tutanağı'nı, Türk tarafı eş başkanı olarak Etiyopya Maliye Bakanı Sayın Ahmed Shide ile birlikte imzaladık. Enerji ve madencilikten eğitime, sağlıktan ulaştırma ve tarıma, çevre, şehircilik, kültür ve turizme kadar geniş bir yelpazede mevcut iş birliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

