Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

DİKKAT! Hibiskus bitkisi ağırlıklı olarak taç yapraklarından anthocyanin grubu etkin maddeleri bol miktarda içerdiği için guatr ve tiroid şikayeti olanların kullanmaması gerekir. Unutmayın, anthocyanin’ler goitrogenik özelliklidir. Goitrogenik, “guatra neden olan” demektir. Soğuk algınlığında veya ateş düşürücü olarak yardımcıdır. Bu durumlarda, hibiskus bitki çayının günde bir-iki defa hazırlayıp içmek faydalıdır. Hibiskus bitki çayı hem antiseptik hem de antibakteriyeldir. Damar sertliği (atherosklerozis) şikâyeti olanlar için mükemmel bir yardımcıdır. Zaman zaman uygulanacak hibiskus kürüyle, damar sertliğine karşı önleyici kür uygulanmış olur. Hibiskus bitkisinin en güçlü özelliklerinden biri de topraktaki metalleri depolama potansiyelidir. Ağır metal içeren topraklarda yetişmekte olan hibiskusların kullanılmaması ve hasat edilmemesi gerekir. Wilson hastalığı Ender rastlanan Wilson hastalığının karaciğer, kornea, böbrekler, iskelet sistemi ve diğer organlarda yoğun bakır birikimine bağlı olduğu bilinmektedir. Vücuttan bakır atılmasına yardımcı olacak etkin maddeler, hibiskus çiçeğinin en alt taç yapraklarında bulunur. Hibiskus toplanırken, çiçeklerinin en alt taç yaprakları hiçbir işe yaramaz diye atılır. Halbuki nimetin hikmeti bu konuda çiçeğin en alt taç yapraklarında saklıdır. Wilson hastaları kesinlikle klorlu su içmemeli ve kürlerini de klorlu suyla hazırlanmamalıdır. Kansızlık şikâyetinde kürü etkili değil! Demire bağlı kansızlık şikâyeti olanlar, bu satırları okurken, “Hemen kürünü uygulaya-yım” diyecektir. Hibiskusun demir bakımından zengin olduğu doğrudur. Ancak, kürünü yaparak içeriğindeki demiri vücudumuza kazandırmamız mümkün değildir. Çünkü hibiskusta bulunan metal tutucu özellikli etkin maddeler, içerdiği demiri almamıza engel olur..