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Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

2024-03-10 09:31:37
Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Güzel bir fincan çay Türkiye'de pek çok insanın günlük hayatının vazgeçilmezi. Özellikle çay tutkunları için ünlü hibiskus çayı mükemmel bir besin kaynağıdır. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği hibiskus çayının faydaları ve zararları, hibiskus çayı neye iyi gelir, nasıl kullanılır? sizlerle paylaşıyoruz. Üstelik Ramazan ayına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı şerbet tarifleri internette popüler hale geldi.

#1
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Bir bardağı kansızlığı alıp götürüyor! Hibiskusun faydasını duyan sabah akşam içecek! Kansızlıktan bağışıklık sistemine kadar saymakla faydalarından bahsedeceğiz. Bonus tarif olarak yapımı çok kolay olan her derde deva ramazan şerbeti ve çay tarifini de sizlerle paylaşıyoruz.

#2
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Hibiskus ve faydaları! Hibiskus (Hibiskus Sabdariffaun) ülkemizde yöreden yöreye farklı adlarla anılır, bunlar arasında amber çiçeği veya gülhatmi en çok kullanılanıdır. Hibiskus bitkisi kan şekerinin ve yüksek tansiyonun dengelenmesinde yardımcıdır. Bununla da kalmayıp iyi huylu kolesterolün yükseltilmesinde de yardımcı olabilmektedir. Hibiskus iyi bir yardımcıdır, kesinlikle bir ilaç olarak değerlendirilmemelidir. Şeker hastaları hekimlerinin önerdikleri ilaçlarını almalıdır.

#3
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Güçlü bir antioksidan! Hibiskusun aynı zamanda güçlü bir antioksidan olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Değerli okuyucu, tüm sebze, meyve ve bitkilerde antioksidan özelliği olan birkaç etkin madde mutlaka vardır. Antioksidan özellikli etkin madde içermeyen bitki yoktur. Ancak, bazılarında güçlü antioksidan etki bulunmaktadır. Hibiskusun hemen hemen tüm renkte olanlarını bulmak mümkündür. Mavi, beyaz, kırmızı, turuncu, beyaz-kırmızı ve diğer renk kombinasyonları olan hibiskuslar vardır. En makbul olanı koyu kırmızı renkli olanıdır. Kür amaçlı ve kurutulmuş olarak satın alacağınız koyu kırmızı renkli hibiskusların, önce bir parça tadına bakınız. Eğer dilinizin üzerinde ekşi tat bırakmıyorsa satın almayınız. Ya raf ömrünü doldurmuştur, ya da uygun toprakta yetişmemiştir. Tüm bunların dışında koyu kırmızı renkli çiçeklerinin mutlaka en alt taç yapraklarının bulunduğuna dikkat ediniz. Bu taç yapraklar özellikle akciğer kanseri ve diyabet hastaları için kullanılması gereken en önemli kısımlarıdır.

#4
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Demir deposu! Akciğer kanserine yakalanma riski taşıyanların hibiskus kürünü ihmal etmemelerini, yılda en az üç-dört kez uygulamalarını öneririm. Hibiskus bir demir deposudur. Toprağın içerisinde bulunan demiri ve magnezyumu adeta emer ve bünyesinde depolar. Birkaç yıl sonra yetiştiği toprakta demir ve magnezyum kalmaz. Demiri azalmış veya tükenmek üzere olan toprakta yetişen hibiskus bitkisinin tıbbi amaçlı kullanılmasında fayda yok denecek kadar az olur. Hibiskus içerdiği zengin magnezyumdan ve de malik asitten dolayı güçlü bir laksatiftir. Bağırsaklarda oluşan gazın alınmasında etkilidir. Şişkinlik şikâyeti çekenlerin yardımcısıdır. Eğer kür olarak toprağında magnezyum ve demir oranı azalmış olan hibiskusu kullanıyorsanız yukarıda belirtmiş olduğum özelliklerinden yeteri derecede istifade edilemiyor demektir. Demir oranı düşük olan toprakta yetişen hibiskusun hasat edilmemesi ve kür olarak kullanılmaması gerekir. Çünkü onun şifa gücü zayıflamıştır veya kaybolmuş demektir. Akciğer kanserine yakalanmış hastaların da günde en az iki bardak hibiskus çayı içmelerinde çok büyük faydalar vardır. Ancak, günde üç bardağı geçmemelidir.

#5
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

DİKKAT! Hibiskus bitkisi ağırlıklı olarak taç yapraklarından anthocyanin grubu etkin maddeleri bol miktarda içerdiği için guatr ve tiroid şikayeti olanların kullanmaması gerekir. Unutmayın, anthocyanin’ler goitrogenik özelliklidir. Goitrogenik, “guatra neden olan” demektir. Soğuk algınlığında veya ateş düşürücü olarak yardımcıdır. Bu durumlarda, hibiskus bitki çayının günde bir-iki defa hazırlayıp içmek faydalıdır. Hibiskus bitki çayı hem antiseptik hem de antibakteriyeldir. Damar sertliği (atherosklerozis) şikâyeti olanlar için mükemmel bir yardımcıdır. Zaman zaman uygulanacak hibiskus kürüyle, damar sertliğine karşı önleyici kür uygulanmış olur. Hibiskus bitkisinin en güçlü özelliklerinden biri de topraktaki metalleri depolama potansiyelidir. Ağır metal içeren topraklarda yetişmekte olan hibiskusların kullanılmaması ve hasat edilmemesi gerekir. Wilson hastalığı Ender rastlanan Wilson hastalığının karaciğer, kornea, böbrekler, iskelet sistemi ve diğer organlarda yoğun bakır birikimine bağlı olduğu bilinmektedir. Vücuttan bakır atılmasına yardımcı olacak etkin maddeler, hibiskus çiçeğinin en alt taç yapraklarında bulunur. Hibiskus toplanırken, çiçeklerinin en alt taç yaprakları hiçbir işe yaramaz diye atılır. Halbuki nimetin hikmeti bu konuda çiçeğin en alt taç yapraklarında saklıdır. Wilson hastaları kesinlikle klorlu su içmemeli ve kürlerini de klorlu suyla hazırlanmamalıdır. Kansızlık şikâyetinde kürü etkili değil! Demire bağlı kansızlık şikâyeti olanlar, bu satırları okurken, “Hemen kürünü uygulaya-yım” diyecektir. Hibiskusun demir bakımından zengin olduğu doğrudur. Ancak, kürünü yaparak içeriğindeki demiri vücudumuza kazandırmamız mümkün değildir. Çünkü hibiskusta bulunan metal tutucu özellikli etkin maddeler, içerdiği demiri almamıza engel olur..

#6
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Hekiminiz demire bağlı anemi tedavisi önermişse, hibiskus çayı veya kürü uygulamayın. Akciğer kanserini önleyici Yaklaşık 150 ml (bir su bardağı) kaynamakta olan suya bir yemek kaşığı ilave edilir. Kısık ateşte üç dakika demlenir ve üçüncü dakikadan sonra ocağın altı kapatılarak ılıyıncaya kadar bekledilir. Ilıyınca süzülür. Yavaş ve yudum yudum içilir. 10 gün müddetle günde iki kez, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere içilir. Her defasında taze hazırlanmak zorundadır. Üç ayda bir kez, 10 günlük kür tekrar edilir. Wilson hastaları için hibiskus çayı Yaklaşık 150 ml (bir su bardağı) kaynamakta olan suya bir yemek kaşığı ilave edilir. Hafif ateşte üç dakika demlenir ve ocağın altı kapatılarak ılıyana kadar bekletilir. Ilıyınca süzülür. Yavaş ve yudum yudum içilir. 15 gün müddetle günde üç kez, öğleden evvel, öğleden sonra ve akşam yatarken olmak üzere içilir. Her defasında taze hazırlanmak zorundadır. İki ayda bir kez, 15 günlük kür tekrar edilir.

#7
Foto - Hibiskus ve faydaları! İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Hastalığın ilacı bu ünlü çay ilgi çekiyor... Şifası var

Bonus tarif! Hibiskuslu ve demir hindili şerbet, sağlık dolu malzemeleriyle dikkat çekiyor. Hibiskus çiçeği, antioksidan özellikleriyle bilinirken, demirhindi de hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olarak öne çıkıyor. Bu şerbet, iftar sofralarında ferahlık ve enerji sağlamanın yanı sıra demir açısından da zengin bir seçenek sunuyor. MALZEMELER! 2 yemek kaşığı hibiskus 1 yemek kaşığı kuşburnu 5-6 adet karanfil 1 orta boy elma 1 adet çubuk tarçın 1 tutam kök zencefil 2 yemek kaşığı demir hindi 5 lt su 500 gr toz şeker YAPILIŞI! Şeker hariç bütün malzeme bir tülbent veya bez torbaya konur. 5 litre su ile birlikte yaklaşık 1 saat kaynatılır. Şekeri ekledikten sonra 20 dakika daha kaynatın, kapağı kapalı halde yarım saat demlenmeye bırakın, süzüldükten sonra soğuk olarak içiniz.

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