Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı itibarıyla kuruma en fazla borcu olan ülkelerin güncel listesini yayımlayarak küresel ekonomideki tehlikeli tablodan kısıtları gözler önüne serdi. Arjantin ve Ukrayna gibi ülkelerin milyarlarca dolar borçla zirveyi paylaştığı raporda, listenin ilk beşinde iki İslam ülkesinin yer alması dikkat çekti. Yıllardır merak edilen Türkiye'nin durumu ise raporda netleşti; Türkiye IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013'te tamamen kapattığı için şu an kuruma hiç borcu bulunmuyor.