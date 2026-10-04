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Ekonomi
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Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

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Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı itibarıyla kuruma en fazla borcu olan ülkelerin güncel listesini yayımlayarak küresel ekonomideki tehlikeli tablodan kısıtları gözler önüne serdi. Arjantin ve Ukrayna gibi ülkelerin milyarlarca dolar borçla zirveyi paylaştığı raporda, listenin ilk beşinde iki İslam ülkesinin yer alması dikkat çekti. Yıllardır merak edilen Türkiye'nin durumu ise raporda netleşti; Türkiye IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013'te tamamen kapattığı için şu an kuruma hiç borcu bulunmuyor.

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı itibarıyla kuruma en fazla borcu olan ülkelerin sıralandığı güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Zirvede yer alan ülkelerin ekonomik tablolarının detaylandırıldığı çalışmada, mevcut sistemin sürdürülebilirliğine dair uyarılara da yer verildi. Raporda, kuruma en fazla borcu olan ilk beş ülkenin ikisinin İslam ülkesi olması dikkati çekti. İşte IMF'ye en fazla borcu olan ülkeler:

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

20) SOMALİ: 117 MİLYON DOLAR 19) TACİKİSTAN: 125 MİLYON DOLAR 18) KOSOVA: 142 MİLYON DOLAR 17) PARAGUAY: 146 MİLYON DOLAR 16) GAMBİYA: 152 MİLYON DOLAR

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

15) HAİTİ: 161 MİLYON DOLAR 14) EL SALVADOR: 172 MİLYONN DOLAR 13) MYNMAR: 185 MİLYON DOLAR 12) KUZEY MAKEDONYA: 203 MİLYON DOLAR 11) ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ: 212 MİLYON DOLAR

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 2.22 MİLYAR DOLAR 9) ANGOLA: 2.49 MİLYAR DOLAR 8) GANA: 2.85 MİLYAR DOLAR 7) KENYA: 2.94 MİLYAR DOLAR 6) FİLDİŞİ SAHİLİ: 3.63 MİLYAR DOLAR

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

5) MISIR: 6.20 MİLYAR DOLAR 4) PAKİSTAN: 7.36 MİLYAR DOLAR 3) EKVADOR: 7.21 MİLYAR DOLAR 2) UKRAYNA: 10 MİLYAR DOLAR 1) ARJANTİN: 41 MİLYAR DOLAR

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.

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Foto - Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler

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Yorumlar

Edep Yahuu

Türkiyenın IMF borcu yok ama İngiltere ve Dünyda ne kadar büyük tefeci varsa hepsine var. Kısaca Banka bırcu bitti ama Kasap Manav Bakkal hatta Yolda gçen seyar satıcıya dahi çok daha büyük borçlar yaptı hemde Banka fazizin fazlsaı ile.
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