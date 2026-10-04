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Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

Küresel ölçekte deniz aşırı ve taktiksel askeri üs ağına sahip ülkelerin güncel sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. 19 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, sahip olduğu 133 askeri üsle devleri geride bırakarak dünyanın en çok üsse sahip ikinci ülkesi olmayı başardı. Listenin zirvesinde 877 üsle ABD yer alırken, Türkiye'nin bu stratejik ve askeri başarısı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

Deniz aşırı üslerden taktiksel askeri tesislere dek uzanan global ağda 19 ülke öne çıkarken, Türkiye de listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

#2
Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri listesi oluşturuldu. İşte dünya genelinde en çok askeri üsse sahip 19 ülke:

#3
Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

19. İran - 1 18. Japonya - 1 17. Pakistan - 1 16. Bangladeş - 1

#4
Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

15. İtalya - 2 14. Avustralya - 2 13. Suudi Arabistan - 2 12. Hollanda - 4

#5
Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

11. Çin- 6 10. Kanada - 7 9. Fransa - 7 8. Singapur - 11

#6
Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

7. BAE- 12 6. İsrail - 14 5. Hindistan - 20 4. Rusya - 29

#7
Foto - Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı

3. Birleşik Krallık - 117 2. Türkiye - 133 1. ABD - 877

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Yorumlar

Vay vay

Bizde kaç tane yabancı üs var..

Saim genç

Türkiye hariç Hangi ülkenin (NATO) askerî üstünde Atom bombasi bulunuyor Not incirlik NATO üstünde (rivayete göre) 15 âdet ATOM atom bombası bulunuyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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