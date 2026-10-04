Dünyanın en çok askeri üssüne sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye küresel devleri hallaç pamuğu gibi attı
Küresel ölçekte deniz aşırı ve taktiksel askeri üs ağına sahip ülkelerin güncel sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. 19 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, sahip olduğu 133 askeri üsle devleri geride bırakarak dünyanın en çok üsse sahip ikinci ülkesi olmayı başardı. Listenin zirvesinde 877 üsle ABD yer alırken, Türkiye'nin bu stratejik ve askeri başarısı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.