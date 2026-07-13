Her şey kılıfına uydurulmuş! Haluk Levent’ten Hollywood filmlerine taş çıkartan senet oyunu
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in senet oyunu savcılığın dosyasına girdi. Levent’in bir gayrimenkul alımı için farklı tarihlerde toplam değeri 2 milyon 750 bin lira olan 3 senet verdiği, senetlerde Levent “borçlu” gözükürken Ahbap Derneği’nin "iptal edilemez şekilde kefil" gözüktüğü belirtildi. Arland adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent’in asistanı 4 gün sonra aklamak suretiyle başkasına devredildiği tespit edildi.