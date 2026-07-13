Her şey kılıfına uydurulmuş! Haluk Levent’ten Hollywood filmlerine taş çıkartan senet oyunu

Soruşturmada, savcılık dosyasına giren senet detayları ortaya çıktı. Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için 15 Ocak tarihli 250 bin Dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin Dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin Dolar olmak üzere, Ahbap Derneği kaşesi bulunan toplam 3 senet verdiği belirlendi.