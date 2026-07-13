Öyle iddialar var ki... Fatih Altaylı’nın Haluk Levent’le ilgili “kandırıldık mı” yazısı tekrar gündem oldu

O günlerde Haluk Levent her yerde “Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız” sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent “Kuruş kuruş hesabını vereceğiz” dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent o dönemde bağımsız denetim şirketleri ile her türlü şeffaflığı sağlayacağını söylüyordu. Ne var ki, aradan geçen 3 yıldan sonra Ahbap’ın internet sitesinde bunlarla ilgili bir hesap dökümü de görünmüyor, bir mali rapora da rastlanmıyor. Uluslararası bir denetim şirketinin raporunu ben göremiyorum.