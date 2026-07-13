Öyle iddialar var ki... Fatih Altaylı’nın Haluk Levent’le ilgili “kandırıldık mı” yazısı tekrar gündem oldu
Fatih Altaylı'nın gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili günler öncesinde yazdığı yazı tekrar gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fatih Altaylı'nın gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili günler öncesinde yazdığı yazı tekrar gündem oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkında yöneltilen iddiaların ayrıntıları ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasında 990 milyon liralık bahis oynandığı, dernek hesaplarından 120 milyon liralık para transferi yapıldığı ve bağış vaadiyle edinilen gayrimenkuller nedeniyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürülüyor. Sıcak gelişmeler sonra gazeteci Fatih Altaylı'nın hedefteki Haluk Levent ile ilgili 23 Haziran'da yazdığı Ahbap-çavuş" başlıklı yazı yeniden gündem oldu. İşte o yazı:
Ahbap. Şarkıcı Haluk Levent’in organizasyonu olan Ahbap, yıllardır ufak tefek yardım faaliyetleri yürütüyor, halkın sempatisine mazhar oluyordu. Her ne kadar Haluk Levent daha önce mali suçlar nedeniyle defalarca hapse girip çıkmış olsa da, kumar bağımlılığından dolayı sürekli ekonomik ve buna bağlı adli sorunlar yaşasa da iyi niyetli ve sempatik biri olarak görülüyordu. (...) Ahbap Derneği’ne yardımlar yağmaya başladı. Herkes ama herkes deprem yardımlarını Ahbap’ın hesabına yatırıyordu. Açıkçası biz de bunu destekliyorduk.
Haluk Levent’i tanıyor, sorunlarını biliyorduk ama her şeye rağmen yine de Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan çok daha güvenilir bir imajı vardı. Haluk Levent de gelip imaj tazeliyor “Abi, yemin ederim kumarı bıraktım. Artık o işlerden uzağım” diyordu. Haluk Levent’le özdeşleşen Ahbap Derneği deprem sonrasında 3 milyar TL bağış topladı. O günün dolar kuru ile 158 milyon dolar, yani bugünün 7 milyar TL’si, Kur Korumalı Mevduat’ta değerlendirsen en az 13 milyar TL.
O günlerde Haluk Levent her yerde “Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız” sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent “Kuruş kuruş hesabını vereceğiz” dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent o dönemde bağımsız denetim şirketleri ile her türlü şeffaflığı sağlayacağını söylüyordu. Ne var ki, aradan geçen 3 yıldan sonra Ahbap’ın internet sitesinde bunlarla ilgili bir hesap dökümü de görünmüyor, bir mali rapora da rastlanmıyor. Uluslararası bir denetim şirketinin raporunu ben göremiyorum.
Ne yalan söyleyeyim, aslında ben de arada birkaç kez bakmak dışında konuyu yakından takip etmiyordum. Ancak geçtiğimiz günlerde bir gelişme oldu. Haluk Levent’in başı bir kez daha mali bir suçla anıldı. Ahbap Derneği’nin başkanı yine bir karşılıksız çek olayı ile gündeme geldi. Yine cezaya çarptırıldı. Bu kez miktar 70 milyon TL idi.
“Kumarı bıraktım” diyen Haluk Levent belli ki eski alışkanlığından pek de vazgeçememişti. Ve Türk halkı Kızılay’a güvensizliğinden ciğeri kediye emanet etmeyi tercih etmişti.
Bu durumda Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir. Çünkü bu millet bir kez daha kandırılmış olmanın yaratacağı yıkımı kolay kolay atlatamaz. Umarım ve inşallah verir.
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