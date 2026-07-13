CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

Kulis bilgilerine göre, bu haftaki toplantıda da bazı il başkanları hakkında yeni görevden alma kararlarının alınabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'e yakın isimlerin ise olağanüstü kurultay sürecini yakından takip ettiği belirtiliyor. Daha önce olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla 800'ü aşkın delegenin imzasının Genel Merkez'e teslim edildiği ve bu konuda 11 Temmuz'a kadar süre tanındığı açıklanmıştı. Habertürk'ün kulis haberine göre, bu sürenin dolmasının ardından hafta içinde mahkemeye başvurulabileceği konuşuluyor.