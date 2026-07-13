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CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

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CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yeni haftada MYK toplantısı, olağanüstü kurultay ve yeni parti iddialarının gündemde olduğu öne sürüldü.

#1
Foto - CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan süreçte yeni haftanın kritik gelişmelere sahne olması bekleniyor. Salı günü yapılması planlanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti teşkilatlarına ilişkin yeni kararların ele alınması öngörülürken, Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde ise olağanüstü kurultay ve yeni parti iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

#2
Foto - CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde toplanması beklenen MYK'da, parti örgütlerine yönelik değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor. Son MYK toplantısında 7 il başkanının daha görevden alınmasıyla birlikte görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükselmişti.

#3
Foto - CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

Kulis bilgilerine göre, bu haftaki toplantıda da bazı il başkanları hakkında yeni görevden alma kararlarının alınabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel'e yakın isimlerin ise olağanüstü kurultay sürecini yakından takip ettiği belirtiliyor. Daha önce olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla 800'ü aşkın delegenin imzasının Genel Merkez'e teslim edildiği ve bu konuda 11 Temmuz'a kadar süre tanındığı açıklanmıştı. Habertürk'ün kulis haberine göre, bu sürenin dolmasının ardından hafta içinde mahkemeye başvurulabileceği konuşuluyor.

#4
Foto - CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

Siyasi kulislerde dile getirilen iddialara göre, CHP Genel Merkezi'nin hafta ortasına kadar olağanüstü kurultay konusunda bir adım atmaması halinde, yeni bir siyasi partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulabileceği öne sürülüyor.

#5
Foto - CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in hafta başında TBMM'de kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Özel'in salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna mesajlar vermesi öngörülüyor.

#6
Foto - CHP’de yeni parti için tarih belli oldu! İçişleri Bakanlığı’na o gün dilekçe verilebilir

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