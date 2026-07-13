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Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

Liverpool ile sözleşmesi biten Mohamed Salah, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Mısırlı yıldızın temsilcisi görüşmeler için İstanbul'a geldi.

#1
Foto - Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer piyasasında dünyayı sarsacak bir fırsatla karşı karşıya kaldı. İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ın siyah-beyazlı kulübe önerildiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

Siyah-beyazlı ekibin gündemine düşen bu tarihi transfer ihtimalinde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun menajeri, Beşiktaşlı yetkililerle yüz yüze resmi temaslar kurmak amacıyla İstanbul'a ayak bastı.

#3
Foto - Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

Taraflar arasında yapılacak ilk görüşmelerde mali şartların masaya yatırılacağı ifade edilirken, haberin detaylarında oyuncunun maaş beklentisi ile yönetimin sunacağı rakamlar arasında şu an için bazı farklılıklar bulunduğu vurgulandı.

#4
Foto - Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan tecrübeli kanat oyuncusunun ismi, geride bıraktığımız haftalarda bir başka Süper Lig deviyle daha sıkça gündeme gelmişti.

#5
Foto - Süper Lig devinden Salah bombası! İmza artık an meselesi

Mohamed Salah'ın adı transfer döneminin başlarında Fenerbahçe ile anılmış ve sarı-lacivertli yönetimin Mısırlı yıldıza ciddi bir teklif hazırladığı yönündeki iddialar spor basınında geniş yankı bulmuştu. Rota şimdi İstanbul'un diğer yakasına dönerken, Beşiktaş yönetiminin menajerle yapacağı görüşmelerin ardından bu dev operasyonda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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