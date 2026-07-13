Gökyüzü cehenneme döndü: 350 İHA ile saldırıya geçtiler
ABD ile İran arasındaki savaşta sular durulurken başka bir noktada çatışmalar şiddetlendi. Geride bıraktığımız saatlerde 300 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki savaşta sular durulurken başka bir noktada çatışmalar şiddetlendi. Geride bıraktığımız saatlerde 300 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.
Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca başkent ve çevresine yönelik 350’den fazla insansız hava aracının tespit edildiğini ve büyük bir kısmının uzak yaklaşımlarda imha edildiğini duyurdu. Sobyanin, bu dronlardan 50’sinin ise şehre yaklaşırken vurulduğunu belirtti. Saldırı, Rusya’nın başkentini hedef alan en kapsamlı İHA operasyonu olarak kayıtlara geçti.
Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, bölge semalarında 81 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Vali, saldırılarda üç kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin ise yaralandığını doğruladı. İmha edilen dronların Odivtsovo, Naro-Fominsk, Ruza, Ramenskoye, Mojaysk, Volokolamsk, Çehov, Ozery, İstra, Podolsk, Stupino, Domodedovo, Solneçnogorsk ve Kolomna bölgeleri üzerinde olduğu bildirildi.
Saldırının en ağır yıkımı, Moskova Bölgesi’nin İstra ilçesine bağlı Pionerskiy yerleşiminde yaşandı. Düşen bir İHA, üç kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.
Beş özel konutta yangın çıkarken, İstra’nın Babkino köyünde de iki ayrı evde hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Solneçnogorsk kentinde bir İHA, çok katlı bir apartman dairesine isabet etti. Saldırıda iki kişi yaralandı, binanın duvarları ve camlarında önemli hasar oluştu.
Mojaysk’ta da benzer şekilde bir apartman dairesi vuruldu; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Hasar gören binalarda güvenlik önlemleri artırılırken, bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.
Büyük İHA dalgası, başkentin hava ulaşımını da felç etti. Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovski havalimanları gece boyunca uçuşlara kısıtlama getirdi. Özellikle Jukovski Havalimanı, üç kez uçuş kabul ve göndermeyi durdurdu. Rosaviatsiya, güvenlik gerekçesiyle hava sahası kullanımına getirilen kısıtlamaların sabah saatlerinde kademeli olarak kaldırıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca toplamda 350’den fazla İHA’nın etkisiz hale getirildiğini teyit etti. Ancak Pionerskiy’deki ölümlü vaka ve Solneçnogorsk’taki yaralanmalar, saldırının siviller üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Moskova ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, yetkililer benzer saldırı girişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
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