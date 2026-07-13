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Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

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Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Birçok kentte petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kayseri'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte beyaz petrol araması yapılacak.

#1
Foto - Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

ayseri İli, Kocasinan İlçesi, J34D4 – K34A1 Pafta, 38/2023-07 Ruhsat Numaralı (ER: 3385613) Sahada Hacı Ali Altıntaş tarafından jeotermal kaynak arama ve işletme faaliyeti planlanıyor.

#2
Foto - Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Proje kapsamında toplam 25 adet sondaj noktasından yaklaşık 700 ± 100 metre derinliğe inilmesi planlanıyor. Faaliyet kapsamında, açılması planlanan sondaj kuyuları ile jeotermal kaynak arama faaliyeti gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Yapılacak çalışmalar ile rezerv tespiti ve üretim uygunluğu araştırılacak olup, daha sonra bu alanda üretim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

#4
Foto - Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Jeotermal kaynağın çıkarılması sonrasında, faaliyet alanında bulunan serada ısıtma amaçlı kullanılacak. Bu nedenle kullanılacak su, seranın ısıtma işleminden sonra hiçbir işleme tabii tutulmadan direkt olarak re-enjeksiyon işlemine tabi tutulacak. 

#5
Foto - Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

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