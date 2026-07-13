Kayseri'de yerin altı fokur fokur kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak
Birçok kentte petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kayseri'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte beyaz petrol araması yapılacak.
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Birçok kentte petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kayseri'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte beyaz petrol araması yapılacak.
ayseri İli, Kocasinan İlçesi, J34D4 – K34A1 Pafta, 38/2023-07 Ruhsat Numaralı (ER: 3385613) Sahada Hacı Ali Altıntaş tarafından jeotermal kaynak arama ve işletme faaliyeti planlanıyor.
Proje kapsamında toplam 25 adet sondaj noktasından yaklaşık 700 ± 100 metre derinliğe inilmesi planlanıyor. Faaliyet kapsamında, açılması planlanan sondaj kuyuları ile jeotermal kaynak arama faaliyeti gerçekleştirilecek.
Yapılacak çalışmalar ile rezerv tespiti ve üretim uygunluğu araştırılacak olup, daha sonra bu alanda üretim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
Jeotermal kaynağın çıkarılması sonrasında, faaliyet alanında bulunan serada ısıtma amaçlı kullanılacak. Bu nedenle kullanılacak su, seranın ısıtma işleminden sonra hiçbir işleme tabii tutulmadan direkt olarak re-enjeksiyon işlemine tabi tutulacak.
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