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Yaşam
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Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

2023-07-11 00:13:29
Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Adana'nın Alaağ ilçesinde bulunan Küp şelalesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Adana'nın Aladağ ilçesinde kendine hayran bırakan görsel güzellikleriyle dikkat çeken Küp Şelaleleri, ziyaretçi akınına uğradı.

#2
Foto - Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Aladağ ilçesinde bulunan yaban hayatı ve doğa güzellikleri kendine hayran bırakan Küp Şelaleleri, çevre illerden gelen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Çeşitli büyüklükte 10 farklı şelaleden oluşan huzur veren doğasıyla dikkat çeken şelaleler, hem Adanalı hem de farklı turizm acentelerin düzenlediği turlarla çevre illerden gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

#3
Foto - Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Alanda gezi, spor imkanı bulunan ziyaretçiler, aynı zamanda küçük göletlerden oluşan alanlarda ise buz gibi suda yüzme imkanı yakalıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon içerisinde yeri gezme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, merdiven ve köprülerle şelalenin eşsiz güzelliğini keşfetme fırsatı buluyor.

#4
Foto - Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Küp Şelaleleri'nin eşsiz güzelliğini görmek için Kahramanmaraş’tan geldiğini ifade eden Ümran Kırhan, “Çok güzel buldum doğası, suyu harika. Keşke daha önce gelseydim diyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, kirletmemizi ve doğamızı korumamızı ve eğer imkanımız varsa gelip buraları görmenizi tavsiye ediyorum. O kadar keşfedilmemiş yerlerimiz var ki, gelip görmenizi tavsiye ederim” dedi.

#5
Foto - Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Adana’da yaşayan ve her hafta sonu bu alana geldiklerini belirten Yalçın Güneş, “Ülkemizin her köşesi cennet ve burası da cennetten bir köşe. Güzel bir ortam ve güzel bir doğa var. Türkiye’de gezilecek çok güzel yerler var. Harika bir doğamız ve harika bir ülkemiz var” diye konuştu.

#6
Foto - Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Şelalelerin saklı bir cennet olduğunu aktaran Ercan Kervan ise, “Arkadaşlarla bir grup olarak geldik. Eğlence mükemmel, ortam çok otantik, muhabbeti güzel. Her şey hoş” ifadelerini kullandı. Ziyaretçilerde Emir Gürbüz de, “Çok güzeldi ve bence bir daha gelirim ben buraya. Kendi karavanım da var zaten, o karavanım ile gelirim. İnsanlar muhakkak gelsinler bence çok güzel. Ben dünyanın bazı yerlerinde böyle yerler gördüm. Bence en iyisi burası” şeklinde konuştu.

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