Her gören hayran kalıyor: Küp Şelalesi

Şelalelerin saklı bir cennet olduğunu aktaran Ercan Kervan ise, “Arkadaşlarla bir grup olarak geldik. Eğlence mükemmel, ortam çok otantik, muhabbeti güzel. Her şey hoş” ifadelerini kullandı. Ziyaretçilerde Emir Gürbüz de, “Çok güzeldi ve bence bir daha gelirim ben buraya. Kendi karavanım da var zaten, o karavanım ile gelirim. İnsanlar muhakkak gelsinler bence çok güzel. Ben dünyanın bazı yerlerinde böyle yerler gördüm. Bence en iyisi burası” şeklinde konuştu.