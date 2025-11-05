Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle duyarlı Müslümanlar tarafından boykot edilen çikolata markası Nutella'nın sahibi olan Ferrero, Türkiye ile ilgili tepki toplayan bir karara imza attı. Boykot nedeniyle satışları çakılan Nutella, Türkiye'ye aba altında sopa göstermeye kalktı. Vatandaşlar Ferrero'nun tepki toplayan hamlesine sert çıkarken boykot çağrıları yeniden alevlendi. Duyarlı vatandaşlar, bugüne kadar boykota katılmayan kişileri de tepkilerin odağındaki Nutella’yı boykot etmeye çağırdı.