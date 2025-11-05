  • İSTANBUL
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Haber Merkezi
Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle duyarlı Müslümanlar tarafından boykot edilen çikolata markası Nutella'nın sahibi olan Ferrero, Türkiye ile ilgili tepki toplayan bir karara imza attı. Boykot nedeniyle satışları çakılan Nutella, Türkiye'ye aba altında sopa göstermeye kalktı. Vatandaşlar Ferrero'nun tepki toplayan hamlesine sert çıkarken boykot çağrıları yeniden alevlendi. Duyarlı vatandaşlar, bugüne kadar boykota katılmayan kişileri de tepkilerin odağındaki Nutella’yı boykot etmeye çağırdı.

#1
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Dünyadaki fındıkların dörtte birini kullanan İtalyan Ferrero, yüksek maliyetleri bahane göstererek Türkiye'ye taahhüt ettiği fındık alımını durdurdu.

#2
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Türkiye’de yıllık ortalama 700 bin ton fındık hasadı yapılırken bunun üçte birini Ferrero’nun satın aldığı biliniyor.

#3
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ferrero şirketinin Türkiye'den fındık alımını durdurduğuna ilişkin haberlere yönelik, "Ülkemiz 'spekülasyon yapılan bir pazar' gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım, gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, Türkiye'nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlıktır" ifadesini kullandı.

#4
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Küle, fındık sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Sektörde son dönemde yaşanan tartışmaların, yalnızca ticari bir mesele olmadığını belirten Küle, "Bu konu, üreticinin emeğine sahip çıkma ve adil piyasa düzeninin korunması meselesidir." dedi.

#5
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Küle, uluslararası basına yansıyan ve Ferrero kaynaklı olduğu anlaşılan son açıklamalarda, Türkiye'nin fındık üreticileri, tüccarı ve piyasa dinamiklerinin haksız şekilde suçlandığını aktararak, "Ülkemiz 'spekülasyon yapılan bir pazar' gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysaki 2024'te Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen soruşturma ve neticesinde alınan taahhütler, bunun tam tersini göstermektedir. Dolayısıyla bu yaklaşım, gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, Türkiye'nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlıktır" diye konuştu.

#6
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Türkiye'de fındık üretiminin, iklim koşulları ve zararlılar nedeniyle bu yıl önemli ölçüde azaldığına işaret eden Küle, "Çiftçi, verim kayıpları yaşamış, buna rağmen özveriyle üretimini sürdürmüştür. Yani ortada iddia edildiği gibi bir 'oyun' yoktur. Çiftçi, doğanın ve piyasanın şartlarına rağmen uyum sağlamaya çalışmaktadır. Arzın azaldığı bir sezonda, üreticinin elindeki ürünü peyderpey satması kadar doğal bir davranış olamaz. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir kural değil, ekonominin temel işleyişini bilen herkesin görebileceği, evrensel bir piyasa kuralıdır" değerlendirmesinde bulundu. Küle, şirketin, yanlış stratejisinin faturasını Türkiye'ye kesemeyeceğini belirterek, Ferrero'nun fındık alımını geciktirmesinin kendi tercihi olduğunu, rakiplerin erken alım yaptığını ve şirketin beklemeyi seçtiğini söyledi.

#7
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Şirketin, tercihinin sonuçlarını Türk çiftçisine, tüccarına ve Türkiye'nin kurumlarına yıkmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildiren Küle, "Dünya ölçeğindeki bir şirketin planlama hataları varsa o Türkiye'nin sorunu değildir. Varsa hata, bunun muhasebesi kendi içinde yapılmalıdır. Türkiye'yi suçlayarak prestij devşirilmemelidir." diye konuştu. Küle, Türkiye'nin fındık üreticisinin "ülkenin alın teri" olduğunu, üreticinin doğayla mücadele ettiğini ve emeğiyle ülkeye değer kattığını ifade etti. Bugün dünyanın çikolata raflarında görülen pek çok üründe Türk çiftçisinin emeği olduğuna dikkati çeken Küle, "Bu emeği küçümseyen, haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir yaklaşım Türkiye'de karşılık bulamaz." dedi.

#8
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Küle, rekabet hukuku çerçevesinde verilen taahhütlerin belli olduğunu belirterek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Rekabet Kurulunun sektöre ilişkin karar ve beklentileri nettir. Kimse, önce söz verip sonra dış basın üzerinden kendi taahhüdünü aşındırma girişiminde bulunmamalıdır. Türkiye'de piyasa tehdit mesajlarıyla değil, hukuk ve kurallar ile işler. Kimse kendini mağdur göstermeye çalışmamalıdır, mağduriyet yoktur. Türkiye'yi gerekçe gösterip ürün fiyatlarının artabileceği veya içeriklerin değişebileceği yönündeki açıklamalar kabul edilemez. Bu girişimleri fındık arzının sınırlı olduğu bir yılda fındık fiyatlarını baskılama girişimi olarak değerlendirmekteyim."

#9
Foto - Hem taahhüt edip hem fındık alımını durdurdu! Boykot vurdu Nutella kıvranıyor

Küle, ülkenin piyasa düzeninin, hiç kimsenin keyfine göre şekillenemeyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Üreticinin emeği korunur. Piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez. Uluslararası baskı yöntemi işletilemez. Türkiye'nin kurumlarına gölge düşürülemez. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Ferrero'nun taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesi, hem ticari etik hem de Türkiye kamuoyu açısından zorunluluktur."

