Helal olsun! Katar'dan yeni Türkiye hamlesi

"Deprem bölgesinin acil ihtiyacı çerçevesinde, Katar’daki hayırsever kardeşlerimizin bağışladığı 90 mobil tuvalet, 25 jeneratör, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 3 ayrı C-17 uçağıyla Adana/İncirlik Hava Üssü’ne doğru yola çıktı. Katar’ın zor gündeki bu dayanışmasını hiç unutmayacağız." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, uçaklarla ayrıca Katar Hayır Kurumunun da (Qatar Charity) uyku tulumları ile kışlık çadırlar gibi acil ihtiyaç malzemelerini içeren insani yardımlarının deprem mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkiye'ye nakledildiği kaydedildi.