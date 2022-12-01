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Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

2022-12-01 11:00:33
Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

Emekli olduktan sonra kendini gönül işlerine adayan Nazım Gökçe, Bursa'da 10 yıldır kapak toplayıp koli bantlarından çanta örüyor.

#1
Foto - Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

Topladığı kapakları ve koli bandından ördüğü çantaları satarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye lapı; SMA hastası çocuklara maddi yardımda bulunuyor.

#2
Foto - Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

1 yıl boyunca biriktirdiği kapakları ve ördüğü çantaları satışa çıkartan Nazım Gökçe, bunlardan elde edeceği gelirle ihtiyacı olanlara yardımda bulunuyor.

#3
Foto - Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

Bu işi Allah rızası için yaptığını ifade eden Nazım Gökçe şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

"Ben yıllardır kapak toplayıp koli bantlarından çanta örüyorum. Biriktirdiğim kapakları ve ördüğüm çantaları 1 yılın sonunda toptan satışa çıkartıyorum. Bunlardan elde ettiğim gelirle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alıp, SMA hastası bebeklere maddi yardımda bulunuyorum. Bu kapakları gezerek tek tek topluyorum. Benim topladığımı bilenlerde getirip bırakıyor. Ayrıca evde oturup koli bantlarından çantalar örüyorum. Her yıl onlarca çanta örmüş oluyorum. Böyle hayır işlerinde bulunmak beni mutlu ediyor. İhtiyacı olan kardeşlerimin mutlu olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum"

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