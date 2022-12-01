Helal olsun! Gönülleri böyle fethediyor

"Ben yıllardır kapak toplayıp koli bantlarından çanta örüyorum. Biriktirdiğim kapakları ve ördüğüm çantaları 1 yılın sonunda toptan satışa çıkartıyorum. Bunlardan elde ettiğim gelirle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alıp, SMA hastası bebeklere maddi yardımda bulunuyorum. Bu kapakları gezerek tek tek topluyorum. Benim topladığımı bilenlerde getirip bırakıyor. Ayrıca evde oturup koli bantlarından çantalar örüyorum. Her yıl onlarca çanta örmüş oluyorum. Böyle hayır işlerinde bulunmak beni mutlu ediyor. İhtiyacı olan kardeşlerimin mutlu olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum"