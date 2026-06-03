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Spor
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Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

2026 Dünya Kupası'nda geri sayıma geçilirken heyecan tavan yapmaya başladı...

#1
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

D Grubu'nda yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlara ek olarak en iyi 8 üçüncü ülke de bir üst tura adını yazdıracak.

#2
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Peki A Milli Takım'ın son 32 turuna kalması halinde muhtemel rakipleri kimler, hangi ülkelerle eşleşebilir?

#3
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor.

#4
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Takım, turnuva için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

#5
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

2026 Dünya Kupası öncesinde ABD'de bir hazırlık maçı daha yapacak Türkiye, sonrasında grup etabındaki ilk karşılaşmasını Avustralya'ya karşı oynayacak. A Milli Takım'ın gruptan çıkması halinde son 32 turundaki rakibi için birden fazla ihtimal bulunuyor.

#6
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

A MİLLİ TAKIM'IN SON 32'TEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ AA'nın derlediği tabloya göre A Milli Takım, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde B, E, F, I ve J grubunu üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Bu beş grupta yer alan takımlar şöyle:

#7
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

B Grubu: Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

#8
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

A Milli Takım, turnuvanın grup aşamasını ikinci sırada tamamlaması halindeyse G Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek. Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda yer alıyor.

#9
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

Türkiye, en iyi performans gösteren 8 üçüncü takım arasında yer alması halindeyse E, I veya K grubunun birincisiyle eşleşecek. E, I ve K gruplarında yer alan takımlar şöyle:

#10
Foto - Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç K Grubu: Portekiz, Kongo DC, Özbekistan, Kolombiya

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