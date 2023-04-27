Hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan'da son buluyor

Küçükbaş hayvanlarda il içi veya il dışı herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup büyükbaş hayvanlarda da il içindeki hareketler serbest bırakılmıştır. 2 aylıktan küçük buzağılarda ise herhangi bir aşı kaydı aranmamaktadır. Burada üreticilerimize bizlere ve bakanlığımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bu SAT-2 serotipi ülkede yayılmadan kontrol altına alınmış bulunmakta. İlimizde de gerekli tedbirler zamanında alındığı için herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Pazarlarımız da bu hafta Cuma günü açılıyor. Bundan sonra ki haftalarda Perşembe günleri devam edecek. Tüm aşılamalarımızı yaptık. Şuanda SAT-2 serotipine karşı aşılamalar devam etmekte. Arkadaşlarımız büyük bir hızla aşılamayı tamamlayıp önümüzde ki günlerde hayvanların meraya çıkması, yaylalara çıkması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.