SON DAKİKA
Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözleri Trump'ı koltuğunda deliye döndürecek cinsten...

Foto - Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hameney'e tebrik mesajı gönderdi. Mesajında, "Babanızın çalışmalarını onurla sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim" ifadeleri dikkat çekti.

Foto - Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Yüksek Lideri olarak göreve gelen Mücteba Hameney'ye tebrik mesajı gönderdi. Putin, mesajında İran'a verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.

Foto - Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...

Putin, yayımladığı mesajda Rusya'nın İran'la dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Kendi adıma, Tahran'a olan sarsılmaz desteğimizi ve İranlı dostlarımızla olan dayanışmamızı teyit etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Foto - Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...

Putin mesajında ayrıca Mücteba Hameney'in babasının izinden giderek ülkesini birleştireceğine inandığını dile getirdi. Rus lider, "Babanızın çalışmalarını onurla sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi...

Mücteba Hameney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hameney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hameney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamenei'nin perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hameney, babası Ayetullah Ali Hameney'in ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

