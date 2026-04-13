Havaların ısınmasıyla birlikte... Pencerenin önüne koyarsanız sinekler bir daha yaklaşmayacak
Havaların ısınmasıyla birlikte açık pencereler ferahlık getirirken, evlere giren sinekler de artmaya başladı. Uzmanlara göre ise bu sorunu çözmek için kimyasal spreylere gerek yok. Mutfağınızda bulunan basit bir yöntemle sinekleri evinizden uzak tutabilirsiniz.
Nisan ayında sıcaklıkların başlamasıyla sinekler yeniden aktif hale geliyor. Özellikle mutfaklarda sık görülen bu durum, açık pencereler nedeniyle daha da artıyor. Temizlik uzmanları ise doğal bir çözüm öneriyor
Uzmanlara göre limon ve portakal kabuklarında bulunan "limonen" adlı doğal yağ, sineklerin yön bulmasını zorlaştırıyor. Güçlü narenciye kokusu, sineklerin yiyecek bulmasını engelliyor ve bölgeden uzaklaşmalarına neden oluyor.
Sinekler güçlü koku alma duyularıyla çürük yiyecekleri veya şekerli gıdaları kolayca tespit edebiliyor. Ancak narenciye kokusu bu algıyı karıştırdığı için sinekler pencere çevresinden uzaklaşıyor.
NASIL UYGULANMALI? Oldukça basit bir yöntem: Limon veya portakal kabuklarını ayırın Kabukları hafifçe bükerek yağını çıkarın Pencere kenarına yerleştirin Birkaç günde bir yenileyin
Bu yöntem özellikle: Açık pencerelerde Çöp kovası çevresinde Meyve tabaklarının yanında etkili oluyor.
Uzmanlar ayrıca limon veya portakalı ikiye kesip içine karanfil saplamayı da öneriyor. Narenciye ve karanfil kokusunun birleşimi sinekler için daha güçlü bir caydırıcı etki oluşturuyor.
Sinekleri uzak tutmak için pencere kenarına şu bitkiler de konulabilir: Fesleğen Nane Lavanta Biberiye
Bu doğal yöntemlerle hem kimyasal kullanmadan sineklerden kurtulabilir hem de bahar boyunca pencerelerinizi rahatça açık bırakabilirsiniz.
