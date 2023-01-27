Havalar soğudu tezgahlar dolup taştı! İzmir'de levrek bolluğu

Balıkçı Atabek Gapurcano " Ege'de geçen aylara göre en çok tutulmaya başlayan balık deniz levreği oldu. Havaların soğumasından dolayı en çok tutulan balık levrek olup kilosu 170 liradan başlıyor 200 lira ve 250 liraya kadar kilosu çıkıyor. Her çeşit balık bulunuyor " diye konuştu.