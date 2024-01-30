Havalar bozdu hamsinin fiyatı uçtu

Ramazan Dere, “Geçen haftaya göre balık fiyatları bir hayli pahalandı. Bu hafta hamsinin kilosu 200 liraya kadar çıktı. Normalde 70 lira olan sardalya ve istavrit 80-100 lira bandına yükseldi. Hava koşulları nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselişe geçebilir. Şu an bazı balıkçılar da zaten kapalı. Bunun nedeni de az balık gelmesi. Önümüzdeki 3 gün daha fırtına devam edecek diye öngörüyoruz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte fiyatlar tekrar düşecektir” dedi.